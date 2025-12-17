Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA

Răzvan Cuc, cândva ministru al Transporturilor în trei guverne: Dragnea, Tudose și Dăncilă. Acum e acuzat de procurorii DNA de complicitate la luare de mită. Nu e prima data când Cuc dă nas în nas cu procurorii. N-a pățit nimic în 2019, când la DNA șef era Călin Nistor, schimbat în februarie 2020 de Crin Bologa. Ieri l-au percheziționat acasă procurorii lui Voineag. Va ajunge cândva în instanțele Liei Savonea de la Înalta Curte?

Ancheta de acum are ca obiect o presupusă tranzacție ilegală, în care un contract cu RAR ar fi fost atribuit cu dedicație, iar în schimbul favorului ar fi fost promisă o mită ce depășește 250.000 de euro. Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe au fost reținuți de procurori în cursul după-amiezii de ieri. Azi, probabil că vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare.

Răzvan Cuc a mai trăit un episod cu procurorii DNA la sfârșitul anului 2019. Un episod în care și-a arătat măsura priceperii, deșteptăciunii și șmecheriilor de care ministrul săltat în politică de Dragnea este capabil.

Scandalul a izbucnit la Tarom, între ministru Cuc și o doamnă director, Mădălina Mezei în octombrie 2019. Motivul: în ziua în care se vota în Parlament o moțiune, parlamentari din țară nu au putut ajunge la București fiindcă zborurile avioanelor au fost fie modificate, fie oprite. Poate vă aduceți aminte de titlul din presă „Opriți avioanele cu parlamentari!”.

Cearta dintre ministru și directoarea Tarom

Directoarea Mădălina Mezei a fost unsă în funcție la TAROM de ministrul Cuc doar cu câteva luni înainte de izbucnirea scandalului.

Începând cu ziua moțiunii de cenzură (10 octombrie 2019), Mădălina Mezei a început să se revolte împotriva ministrului ei. După 9 zile a venit cu dezvăluiri șocante. Pe 18 octombrie, ministrul Răzvan Cuc a demis-o de la conducerea Tarom, fiindcă presa nu-l slăbea cu operațiunea „Opriți avioanele cu parlamentari!”.

Mezei ne-a spus public că ministrul Transporturilor i-a cerut ba să anuleze curse interne, ba să vorbească cu piloții să întârzâie decolarea pentru anumite zboruri, ba să-i identifice pe parlamentarii Opoziției aflaţi la bordul avioanelor pentru a-i împiedica să voteze moţiunea de cenzură.

De ce a fost demisă directoarea: nu a știut să mintă!

Directoarea Tarom a pierdut lupta cu Cuc pentru că a invocate niște minciuni în apărarea ei. Mezei nu știa că de decolări, zboruri și aterizări se ocupă Romatsa R.A.? În statutul acestei regii scrie clar că Romatsa asigură conducerea și dezvoltarea unitară a activităților de dirijare a aeronavelor aparținând utilizatorilor sau operatorilor și că asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, utilizarea coordonată a spațiului aerian al României de către aviația civilă și militară.

În aceste condiții, cum satisfăcea directoarea Tarom cerința ministrului PSD de a opri avioanele cu parlamentari? Suna vreun prieten de la Romatsa să-l roage să schimbe orele de decolare ale unor avioane de pe aeroporturi din țară?

Cert este că niciun moment Mădălina Mezei nu a declarat că l-a refuzat vehement pe ministru Cuc, nu a invocat că lucrul care i s-a cerut ține de siguranța națională și că încalcă grav legea. Schimbul de mesaje prin telefon între subalternă și ministru, deja public, este elocvent în acest sens.

Răzvan Cuc, vizită nocturnă la directoarea Tarom

Mădălina Mezei avea cam toți membri familiei angajați ai Tarom. Tatăl, Gabriel Căpitan - fost mecanic de bord și consilier de ministru PSD al Transporturilor după 1990. Șerban Căpitan, fratele, este pilot. Vărul, Florin Căpitan, lucrează la sericiul de securitate al Tarom, iar Laurențiu Mezei, soțul, a condus biroul Tarom de la Amsterdam. PNL l-ar fi propus pe soțul Laurențiu ca director, dar a fost în miezul unui scandal când era la Amsterdam și s-a promovat nevasta.

Mădălina Mezei a împărășit soțului și altor bărbați din familie ce i-a cerut ministrul Răzvan Cuc să facă în ziua moțiunii. Așa s-a ajuns la chemarea ministrului Răzvan Cuc în fața locuinței Mădălinei Mezei, pentru o discuție nocturnă despre planul ”Opriți avioanele cu parlamentari!”.

Este posibil ca să fi fost anunțat SRI, așa cum indică niște surse, sau pur și simplu filmarea întâlnirii din stradă să fie făcută de fratele directoarei Tarom sau de un alt membru al familiei. Oricum ar fi, filmul a fost o probă solidă, predată procurorilor DNA.

Directoarea Mezei a fost audiată ca martor, dar scandalul izbucnise deja în presă.

La început, Răzvan Cuc a negat acuzațiile, pe principiul că presa-i proastă sau neinformată. Apoi, a admis că a cerut lista parlamentarilor care zburau cu Tarom, dar a făcut asta pentru a se convinge că demnitarii sunt în regulă. Să nu mori de râs și să nu te enervezi că ești luat de prost cu o asemenea explicație?!?

Un potop de acuzații a revărsat ministrul asupra directoarei pe care a demis-o, zicea el, pentru incompetență. Au apărut imaginile și abia atunci Cuc a venit cu alte explicații, și acelea neverosimile și hilare.

Mezei: „L-am crezut pe domnul Cuc că puteam construi o strategie împreună”

Patru ore a fost audiată la DNA, în 2019, martora Mădălina Mezei. Când a ieșit de acolo a spus presei: „Domnul Cuc a trecut o linie când a considerat că își poate bate joc de cariera și profesia unui om. Planul meu profesional e de a livra o strategie pentru Tarom pe termen lung, iar eu l-am crezut pe domnul Cuc că puteam construi așa ceva împreună”. A doua zi și ministrul Cuc a marcat prezența la DNA, să povestească și el cum e cu oprirea avioanelor și demiterea directoarei de la Tarom.

Directoarea de la Tarom și 900.000 de euro aruncați pe apa sâmbetei

În luna noiembrie 2019, Răzvan Cuc fusese înlocuit din funcția de ministru de premierul Ludovic Orban. Despre jaful de la Tarom continuau să apară informații.

Compania TAROM a plătit 900.000 de euro avans pentru achiziţionarea a nouă aeronave ATR, fără contract, pe baza unui memorandum semnat de fostul director general Mădălina Mezei, a declarat liberalul Lucian Bode, cel care a devenit ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în Guvernul Orban, după plecarea lui Răzvan Cuc.

Bode a mai susținut că nu există niciun contract, că Mezei a dat bani în avans total aiurea, iar el va trebui să ducă afacerea mai departe. DNA și alte organisme de control făceau anchetă. N-au găsit niciun corupt.

Răzvan Cuc a declarat că el nu știe nimic și că nu s-a ocupat de niciun fel de achiziții la Tarom.

Mădălina Mezei, dosar penal la Poliția Ilfov

În 2020, fosta directoare de la Tarom, Mădălina Mezei este acuzată că și-a plătit ratele la un credit bancar din bani publici.

Poliția Ilfov s-a autosesizat în acest caz, pornind de la informațiile furnizate de Mezei în declarația de avere.

Mădălina Mezei, revocată din funcția de director general al Tarom în octombrie 2019, dar și din funcția de director al filialei de la Bruxelles a companiei, la finalul anului trecut, avea stipulat în contractul de muncă două forme de remunerație, respectiv salariul și compensații financiare pentru plata chiriei.

Potrivit primelor informații oferite de Poliție, fosta șefă Tarom ar fi folosit banii pentru chirie pentru a achita ratele la un credit ipotecar.