Ministrul Apărării, despre moțiunea depusă împotriva sa: Un subiect inventat, ambalat politic şi livrat ca un spectacol de propagandă

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple care a fost depusă împotriva sa, că este despre un subiect inventat, ambalat politic şi livrat ca un spectacol de propagandă. „Moţiunea nu este despre apărarea României, nu este despre Armata Română şi nu este despre adevăr”, a spus acesta.

Senatul a dezbătut, luni, moţiunea simplă intitulată „Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică”. Ministrul a declarat că moţiunea nu vizează Armata Română şi nu are legătură cu adevărul.

„Moţiunea de astăzi este despre un subiect inventat, ambalat politic şi livrat ca un spectacol de propagandă. Moţiunea nu este despre apărarea României, nu este despre Armata Română şi nu este despre adevăr. AUR şi alţi colegi din opoziţie au decis să transforme un fake news într-o altă moţiune simplă împotriva mea. Care este motivul? O declaraţie tehnică corectă despre Groenlanda, scoasă complet din context şi rostogolită cu titluri mincinoase de o întreagă maşinărie de propagandă”, a explicat acesta.

Miruţă a declarat că moţiunea reprezintă un instrument democratic important şi „nu este sub nicio formă o jucărie de PR ieftin”. „Să foloseşti o astfel de minciună ca pe un subiect inventat nu este doar o pierdere de timp, ci este o jignire atât la adresa Senatului României, cât şi la adresa oamenilor pe care cei care au semnat această moţiune îi reprezintă în Parlament”, a explicat ministrul.

El a adăugat: „Să ştiţi că eu îi respect şi pe cei care au votat AUR. Şi tocmai de aceea le spun sincer, întrebaţi-i dacă asta e tot ce pot face pentru dumneavoastră. Să transforme o minciună într-o moţiune, să scrie o singură foaie despre ceva mincinos împotriva unui ministru este maximul pe care îl puteţi face dumneavoastră?”.

Miruţă a mai declarat că AUR nu are nicio şansă să influenţeze redirecţionarea banilor din SAFE.

„Dragi colegi de la AUR, dacă e cazul să vă apese cineva butoanele şi să vă găsească utili pentru a influenţa redirecţionarea banilor din SAFE vă spun un singur lucru din două cuvinte. Aveţi zero şanse. Mergeţi înapoi la cei care vă folosesc şi spuneţi-le că miliardele din SAFE merg pentru dotarea Armatei Române, fără firme prietene, fără fire scurte, într-un mod transparent, care vor ajunge să asigure securitatea naţională a României, nu buzunarele unora şi ale altora”, a mai afirmat ministrul.

Senatorii au respins, luni seară, moțiunea simplă împotriva ministrului Apărării. Din cei 117 senatori prezenți, 44 au votat în favoarea moțiunii simple, iar 73 împotrivă.