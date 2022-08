Miniștrii de Externe din UE au suspendat acordul de vize cu Rusia. Călătoriile rușilor erau „un risc de securitate”

Înțelegerea a venit la capătul a două zile de discuții în cadrul unei reuniuni informale desfășurate la Praga. Acordarea vizelor era deja restricționată pentru unele categorii de cetățeni ruși.

Josep Borrell, șeful diplomației europene, a spus, miercuri, 31 august, că decizia de la Praga va reduce semnificativ numărul de vize emise rușilor de către statele Uniunii. Așadar, întreg procesul acordării va deveni mai dificil și va dura mai mult.

De asemenea, Borell a mai arătat că, de la mijlocul lunii iulie a anului curent, s-a înregistrat o creștere substanțială a trecerii frontierelor din Rusia în statele vecine, chestiune care a devenit „un risc de securitate” pentru acestea din urmă. „Am văzut mulți ruși călătorind de plăcere sau pentru cumpărături, de parcă nu ar fi izbucnit niciun război în Ucraina. Lucrurile nu pot decurge ca de obicei”, a estimat el. Acordul anunțat miercuri va trebui să fie aprobat în cadrul Consiliului European.

Încheiat în 2007 între UE și Rusia, acordul a cărui suspendare a fost convenită la Praga prevede facilități la emiterea de vize de scurtă durată. Deoarece Rusia a decis să invadeze Ucraina pe data de 24 februarie, acordul a fost parțial suspendat de UE pentru anumiți cetățeni legați de regimul președintelui rus Vladimir Putin. Totuși, ceilalți ruși au continuat să beneficieze de el.

Fără facilitați, rușilor li se va aplica procedura clasică de obținere a vizei pentru spațiul Schengen, din care în prezent fac parte 22 de state ale Uniunii, plus Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein. Procedura aceasta este mai lungă și mai costisitoare.

Înaintea reuniunii, Franța și Germania au dat publicității o poziție comună în care arată că problema limitării vizelor ar fi contraproductivă, „în timp ce UE încearcă să lupte pentru inimile și mințile acelor ruși care nu susțin agresiunea Moscovei împotriva Ucrainei”. În schimb, Polonia și cele trei țări baltice au anunțat că iau în considerare interzicerea sau restricționarea unilaterală a vizelor pentru cetățenii ruși, dacă nu există un acord în acest sens la nivel european.

Decizia are ca scop să prevină practica de „visa shopping”, folosită de ruşii care încearcă să intre mai uşor în UE prin statele membre cu reguli mai relaxate, a declarat Borrell într-o conferinţă de presă la Praga. Măsura vine după săptămâni de presiuni din partea ţărilor din UE de la graniţa cu Rusia de a opri intrarea cetăţenilor ruşi în Uniunea Europeană cu vize Schengen emise de unele state membre, informează Calea Europeană.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.

We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022