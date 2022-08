Război în Ucraina, ziua 188. Contraofensiva în Herson continuă. Forțele ucrainene au eliberat patru localități. Video

Ziua cu numărul 188 a războiului din Ucraina începe cu contraofensiva declanșată în regiunea Herson. Luptele se duc în jurul orașului ocupat temporar de ruși. Militarii ucraineni au recuperat patru sate din apropierea orașului Herson, după cum a declarat o sursă militară ucraineană pentru CNN.

„Operațiunea a început noaptea cu bombardarea masivă a pozițiilor rusești. (…) Directia principală a atacului a fost asupra localității Pravdîne. Le-am lovit infanteria din RPD (Republica Populară Donețk) și RPL (Republica Populară Lugansk), iar ei au fugit. Acum am eliberat patru sate. Prima lor linie de apărare a fost spartă în trei locuri”, a declarat sursa pentru CNN.

Numele satelor eliberate sunt Nova Dmîtrivka, Arkhanhel’s’ke, Tomîna Balka și Pravdîne.

Ministerul rus al Apărării a recunoscut că este în derulare o contraofensivă ucraineană, dar susține că aceasta este pec ale să eșueze. Sursa citată a precizat că „au fost distruse 26 de tancuri ucrainene, 23 de vehicule de luptă de infanterie, alte 9 vehicule blindate de luptă și au fost doborâte 2 avioane de atac Su-25”.

Localitatea Nova Kakhovka, ocupată de ruși, a fost lovită de forțele militare ucrainene. Mai multe locații au fost lovite simultan, în timp ce apărarea antiaeriană rusă încerca să țină piept rachetelor. Este pentru prima oară în acest război, când Nova Kakhovka este lovită.

Pe de altă parte, administrația rusă instalată în orașul Herson neagă faptul că armata ucraineană ar fi declanșat o contraofensivă în regiune. Kirill Stremousov, adjunctul conduceri civile și militare a regiunii Herson, susține, citat de agenția TASS, că oamenii trăiesc „liniștit” și că tot mai mulți dintre ei își doresc un referendum pentru alipirea la Rusia.

Kirill Stremousoveste de părere că anunțul „fals” al Ucrainei privind o contraofensivă în regiunea Herson va crește dorința oamenilor de „a pune capăt acestui coșmar” și de a organiza un referendum.

„Este un fake. Ofensiva Forțelor Armate ale Ucrainei este un fel de iluzie, un film. Nimeni nu avansează nicăieri, nimeni nu se retrage. E o poveste. Trăim liniștit, ne dezvoltăm”, a declarat Stremousov, potrivit TASS.

Dispută diplomatică între Ucraina și Turcia din cauza unui sistem de rachete S300 pe care Rusia l-a trecut prin Bosfor. Oficialii de la Kiev l-au convocat pe ambasadorul turc după ce Rusia a reușit să treacă un sistem S-300 prin Bosfor, relatează Kyiv Independent.

Ministerul de Externe al Ucrainei a citat rapoarte conform cărora Rusia a folosit o navă de marfă civilă Sparta-II pentru a transfera echipamente militare, inclusiv sisteme de apărare aeriană S-300, către Rusia din Siria.

Mai multe rachete au fost lansate asupra orașului Nikolaev, omorând două persoane, provocând mai multe daune și rănind un număr de 24 de persoane, conform informațiilor furnizate de guvernatorul Vitali Kim.

Conform spuselor acestuia, Rusia a lovit orașul cu 12 rachete, în contextul în care Ucraina și-a început contraofensiva asupra regiunii Herson, ocupată de ruși.

The Russians tried to strike at the bridge across the Ingulets in Nikolaev. There were many civilians on the bridge, including a bus. Fortunately, the rocket fell a few meters from the bridge. The number of affected fish needs to be clarified.#Ukraine #Mykolaiv pic.twitter.com/EFuExhtv8d

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 29, 2022