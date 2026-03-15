Ministerul Muncii anunță bani în plus pentru pensionari. Ajutor financiar și pentru părinții care îngrijesc copii cu handicap

Ministerul Muncii a făcut public proiectul de OUG care prevede bani în plus pentru pensionarii cu pensii mici, familiile vulnerabile și părinții care îngrijesc copii cu handicap. Plățile pentru pensionari vor fi efectuate în aprilie și decembrie 2026.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a făcut public proiectul de Ordonanță de Urgență care modifică mai multe acte normative din domeniul asistenței sociale. Documentul stabilește măsuri de protecție socială pentru pensionari, familiile vulnerabile și părinții care îngrijesc copii cu handicap.

Proiectul detaliază cuantumul ajutoarelor pentru familiile cu copii, diferențiat în funcție de venitul net lunar ajustat și numărul copiilor. Pentru familiile cu venituri până la 366 de lei pe lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru un copil este de 173 de lei, pentru doi copii 346 de lei, pentru trei copii 518 lei, iar pentru patru sau mai mulți copii 690 de lei.

În cazul familiilor monoparentale, aceleași condiții duc la ajutoare mai mari: un copil 211 lei, doi copii 420 lei, trei copii 629 lei și patru sau mai mulți copii 838 lei. Pentru familiile cu venituri între 367 și 930 de lei pe lună, sprijinul se reduce ușor. Familiile cu copii primesc între 135 și 532 de lei, iar familiile monoparentale între 188 și 732 de lei, în funcție de numărul copiilor.

„Componenta venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul pentru familia cu copii se acordă în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie”, anunță Ministerul Muncii.

Proiectul modifică și Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Astfel, valoarea stimulentului educațional pentru fiecare copil înscris la grădiniță va fi de 0,4 ISR, exprimat în lei.

Părinții, tutorii sau persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor cu handicap vor primi prestații sociale diferențiate: pentru copil cu handicap grav, 83% din ISR; cu handicap accentuat, 60% din ISR; și cu handicap mediu, 30% din ISR.

Ordonanța prevede și sprijin pentru pensionarii civili și militari cu pensii până la 3.000 de lei. Pentru cei cu venituri lunare de până la 1.500 lei, ajutorul total va fi de 1.000 de lei. Pensionarii cu pensii între 1.501 și 2.000 lei vor primi 800 de lei, iar cei cu venituri între 2.001 și 3.000 lei vor beneficia de 600 de lei.

Suma se va acorda în două tranșe egale, în lunile aprilie și decembrie 2026. Astfel, cei cu pensii de până la 1.500 lei vor primi 500 de lei la fiecare tranșă, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 lei câte 400 de lei, iar pensionarii cu pensii între 2.001 și 3.000 lei câte 300 de lei.

Ajutorul va fi plătit automat prin casele teritoriale și sectoriale de pensii și va fi suportat din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. În cazul pensiei de urmaș, fiecare urmaș va primi suma corespunzătoare separat.