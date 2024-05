Monden Milionarul Sebastian Dobrincu s-a despărțit de iubită: „Viața merge înainte”







Au format un cuplu timp de trei ani și mulți apropiați se gândeau că vor ajunge să facă pasul cel mare. Cu toate astea, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au decis să se despartă, iar anunțul a fost făcut de tânărul afacerist într-o emisiune televizată.

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au despărțit

S-au iubit trei ani și au avut o relație lipsită de problemele, cel puțin în spațiul public. Cu toate astea, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au decis să meargă pe drumuri separate.

Cu toate că nu se știe cine a luat decizia, cel care a făcut anunțul public a fost tânărul afacerist, care nu a oferit foarte multe detalii despre motivul despărțirii.

Sebastian Dobrincu suferă de o boală autoimună

Tânărul afacerist a fost diagnosticat cu o boală autoimună după ce s-a accidentat cu un feliator de legume, provocându-și probleme serioase de sănătate. Până acum, Sebastian Dobrincu a ținut această situație ascunsă și s-a ferit de atenția publicului, recunoscând că a avut nopți întregi în care a plâns din cauza durerii.

„Eu m-am trezit anul trecut, în noiembrie – decembrie, am avut niște episoade foarte tragice. În primul rând, mi-am luat un feliator de legume și am băgat mâna în el și mi-am retezat palma. A fost foarte nasol și am crezut că aia e parte rea. Mi s-a declanșat o boală autoimună cu care mă lupt.

De aia am și dispărut 6 – 7 luni de pe internet. Nu am acceptat, nu am mai apărut, nu am mai postat nimic. De șapte luni m-am trezit cu o boală autoimună osoasă care e foarte nasoală. Am avut zile, am avut nopți când plângeam în pat de durere.

Ce m-a învățat asta? Că sănătatea despre care noi avem impresia că o să țină la infinit, nu o să țină. Ce poți face în momentele astea? Să victimizezi că de ce mie mi se întâmplă, de ce tocmai eu care am investit atât în corpul ăsta, în sănătate? Viața nu e dreaptă și fiecare are alt traseu”, a spus Sebastian Dobrincu în podcastul lui Cristian Stan.

Vrea contract prenupțial înainte de căsătorie

Sebastian Dobrincu a intrat în lumea software-ului în 2009, când avea doar 11 ani, și la vârsta de 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. A învățat programarea de unul singur în copilărie și acum, la 25 de ani, se bucură de o avere remarcabilă. Deși nu a dezvăluit suma exactă, milionarul a afirmat că nu ar putea cheltui atâția bani într-o viață. Având în vedere că deține o avere considerabilă, este de înțeles că a luat măsuri pentru a-și proteja bunurile.

În ceea ce privește căsnicia, Sebastian Dobrincu crede că este mai înțelept să încheie un contract prenupțial. A fost îndrumat în această direcție de către prietenii săi mai în vârstă, care au procedat la fel când s-au căsătorit. Acestea sunt informațiile pe care le dezvăluia când încă era într-o relație cu Ioana Ignat: