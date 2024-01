Milionar pe banii băncii. Barmanul care s-a distrat de 1,6 milioane de dolari

Milionar pe banii altora a ajuns un tânăr barman din orașul Wangaratta, Australia. Povestea datează din 2011 și a avut un final nu tocmai fericit pentru protagonist. Dar nici tragic, am putea spune. După distracția care a durat câțiva ani și a costat peste 1,5 milioane de dolari, a urmat un proces. Tânărul a primit o condamnare la închisoare de un an. Ceea ce nu este foarte mult.

Mai dură a fost revenirea. Dintr-un milionar ce arunca cu banii în stânga și dreapta a revenit la munca de barman, plătit cu 22 de dolari pe oră.

În 2011, Dan Saunders avea 29 de ani și lucra ca barman. Într-o seară, a ieșit la băut, într-un bar din orașul natal, Wangaratta, situat la patru ore distanță de Melbourne.

La un moment dat, Dan a rămas fără bani și a ieșit să scoată de la un bancomat din apropiere. Iar aici a avut parte de o minune, dacă se poate spune așa.

Mai exact a descoperit o eroare a sistemului informatic al băncii care l-a transformat în milionar. Bancomatul îi permitea să transfere în contul său, fără să înregistreze operațiunea, cât de mulți bani dorea.

Tânărul a povestit, ulterior, ce s-a întâmplat și cum a reușit să păcălească sistemul bancar. A fost o întâmplare. În seara cu pricina, Dan Saunders a încercat să transfere 200 de dolari, de pe cardul de credit în contul de economii. Aceasta deși nu avea fonduri suficiente și își depășise limita de credit. A fost surprins să descopere că a putut să retragă banii, chiar dacă tranzacția a fost anulată.

În fapt, a devenit milionar exploatând o problemă a sistemului informatic pe care a descoperit-o din greșeală. În fapt, ATM-urile nu puteau înregistra tranzacțiile în timpul perioadei de mentenanță automată care avea loc noaptea târziu. În schimb, continua să distribuie bancnote, la cerere.

După mai multe încercări, Dan Saunders și-a dat seama că poate obține bani gratis transferându-i între orele 1 și 3 dimineața. Astfel, el putea cheltui oricât putând să-și acopere sumele printr-un simplu transfer, în fiecare noapte, între contul său de credit și cel de economii. Asta fără ca nimeni să realizeze ce se petrece.

Iar barmanul a profitat din plin de această descoperire, cheltuind sume care, într-un final, au totalizat în jur de 1,6 milioane de dolari. A organizat petreceri fastuoase, a închiriat avioane private pentru călătorii și a plătit taxele universitare ale prietenilor săi. A ținut-o așa multă vreme până când șmecheria a fost descoperită, iar poliția i-a bătut la ușă.

În ciuda cheltuielilor și a stilului de viață extravagant, autoritățile nu au încercat să-l oprească. Pe de altă parte, văzând că zilele trec fără să fie descoperit, a continuat să cheltuie sume uriașe, ca și cum ar fi urmat sfârșitul lumii, după cum mărturisea.

S-a oprit la un moment dat, considerând că, totuși, ulciorul nu merge de multe ori la apă.

Culmea este că, așa cum povestea, Dan Saunders le-ar fi transmis celor de la bancă ce s-a întâmplat. El le-a dezvăluit vulnerabilitatea, însă nu a fost luat în serios. Bancherii i-au răspuns doar că va fi căutat de poliție, la un moment dat.

Tânărul milionar a apărut și într-un program de televiziune, unde și-a spus povestea, însă nici de această dată nu au fost urmări.

A fost căutat de poliție abia după trei ani, undeva prin 2014 și arestat. Procesul a durat în jur de cinci luni, fiind găsit vinovat pentru 111 capete de acuzare legate de fraudă și furt.

