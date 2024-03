Mike Tyson revine în ring la 57 de ani. Adversarul său e cu 30 de ani mai tânăr

Mike Tyson, legenda boxului la categoria grea, va reveni în ring pentru a se bate cu un star al social media devenit boxer. Lupta, supranumită „blockbuster boxing showdown”, va avea loc pe stadionul AT&T din Arlington.

Mike Tyson, legenda boxului la categoria grea, va reveni în ring pentru a-l înfrunta pe Jake Paul . Meciul se va ține pe data de 20 iulie, pe stadionul AT&T, cu o capacitate de 80.000 de locuri. Meciul va fi difuzat în direct pe Netflix . Este prima transmisiune de acest gen pe o platformă de streaming.Jake Paul este cu 30 de ani mai tânăr decât Tyson. Meciul este subiectul unor critici din partea celor care consideră că astfel de lupte degradează imaginea boxului. Paul a câştigat aproximativ 9 milioane de dolari în urma unei înfrângeri suferite anul trecut în faţa pugilistului şi vedetei de reality TV Tommy Fury. Meciul din iulie este posibil să le aducă celor doi bărbaţi venituri mult mai mari. Paul, în vârstă de 27 de ani, se mândrește cu un palmares de 9 victorii și o înfrângere (suferită în fața lui Tommy Fury) în boxul profesionist. El și-a început cariera profesională cu victorii în fața colegului YouTuber AnEsonGib și a fostului star NBA Nate Robinson.

Între timp, Tyson, în vârstă de 57 de ani, este o legendă retrasă a boxului și fost campion incontestabil la categoria grea, cunoscut pentru stilul său feroce de luptă și pentru puterea devastatoare de KO.

