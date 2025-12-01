Mii de oameni sărbătoresc Româniea la Băneasa Christmas World: Ziua Națională, trăită cu muzică, tricolor și emoție

Băneasa Christmas World a devenit astăzi centrul sărbătorilor din Capitală. Mii de români au venit în nordul Bucureștiului pentru a celebra 1 Decembrie într-o atmosferă grandioasă, unde lumina Crăciunului se împletește cu bucuria Zilei Naționale.

Încă de la orele prânzului, vizitatorii au fost primiți cu stegulețe tricolore, colinde românești, arome de sarmale, plăcinte și cozonac, dar și cu o scenă pregătită pentru unul dintre cele mai puternice programe artistice dedicate zilei de 1 Decembrie din Capitală. Târgul din parcarea Băneasa Shopping City strălucește astăzi în culorile României, iar copiii și adulții deopotrivă surprind imagini memorabile în decorurile special amenajate.

Programul artistic include momente tradiționale și muzică live pentru toate generațiile: Ansamblurile „Junii lui Greceanu” din Grădiștea au ridicat publicul în picioare cu dansuri și obiceiuri autentice, Ceata de colindători „Cantus Mundi” a adus emoția copilăriei românești pe scenă, iar artiștii de folk Andrei Păunescu, Magda Pușcaș, Vanghele Gogu, Cristi Buică și Mihai Napu au transmis prin fiecare vers dorul și dragostea de țară.

Bucuria continuă cu energia binecunoscutului Vali Crăciunescu și a trupei Cooperativa Nouă, iar seara va culmina cu un superconcert Proconsul, care promite să transforme Ziua Națională într-o noapte plină de emoție, refrene cântate în cor și public fericit.

În mijlocul sărbătorii, Moș Crăciun va fi prezent pentru cei mici, pregătit să primească scrisori și să ofere fotografii de neuitat într-un decor feeric. Activitățile pentru copii, atelierele tematice și zona spectaculoasă de street food completează această zi în care România este celebrată ca acasă.

Organizatorii au transmis că 1 Decembrie trebuie trăit împreună, în familie și în comunitate, iar Băneasa Christmas World este exact locul în care oamenii pot simți asta cu adevărat.

Evenimentul este deschis până la ora 22:00, cu intrare liberă, iar magia se prelungește zilnic până pe 4 ianuarie 2026.