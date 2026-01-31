Actualitate

Mihail Sturdza și partida pierdută. Evenimentul Istoric -decembrie 2025 face lumină într-o problemă istoriografică a epocii moderne

S-a încheiat anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX este practic o inițiativă originală și demnă de salutat pentru informarea românilor, fie ei pasionați sau nu de Istorie.

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Mihail Sturdza, unicul domnitor regulamentar al Moldovei

Născut la 24 aprilie 1784 la Iași, Mihail Sturdza a fost singurul domn regulamentar al Moldovei. Făcea parte din familia boierească a Sturdzeștilor. După mama sa, descindea dintr-un domn fanariot din familia Callimachi. De remarcat că primul domn pământean după 1822 la Iași, a fost tot un Sturdza, Ioniță Sandu Sturdza.

Mihail Sturdza condus în perioada aprilie 1834-iunie 1849, blocând în fașă mișcarea revoluționară pașoptisă din Iași. Format pe model francez, dar cu bune relații în Rusia, Mihail Sturdza a modernizat Moldova în felul lui, autoritar evident.

 A inventat noțiunea de conservator!

Termenul a apărut în 1823, în corespondența sa cu un diplomat rus, Minciaki, acreditat  în Principate, Sturdza era refugiat în Rusia, nefiind de acord cu principiile liberal-revoluționare care animaseră Revoluția din 1821 și nici cu „Mișcarea cărvunară” care a dat „Constituția” din 13 septembrie 1822.  El a spus că nu revenise în Moldova, deoarece el împărtășea „principii conservatoare”.

Chiar și la un deceniu după momentul 1848-1849, Mihail Sturdza spera ca unul din fiii săi să fie ales Domn la Iași, în contextul în care Convenția de la Paris din 19 august 1858 nu prevedea expres doi domni separați. Totuși, unioniștii au fost mai puternici și nici domnitorul care i-a urmat Grigore Alexandru Ghica nu a reușit să fie prea convingător după Congresul de Pace de la Paris din 1856, că ar fi putut fi un domn unionist veritabil și experimentat.

Dispus să se retragă dacă  avea loc Unirea Principatelor

Mihail Sturdza, la fel cum fuseseră eforturile din Muntenia ale boierului progresist Ion Câmpineanu, a încercat să convingă Franța că el s-ar retrage din domnie, dacă Franța ar fi sprijinit Unirea Principatelor. În felul lui, Mihai Sturdza știa care era calea și știa că boierii conservatori nu doreau Unirea fiindcă le-ar fi distrus temelia lor politică, adică marea proprietate funciară.

Mihail Sturdza a decedat la venerabila vârstă de 90 de ani, la 8 mai  1884 la Paris. A apucat să trăiască atât în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza cât și primii 18 ani ai domniei lui Carol I cu dobândirea Independenței și unirea Dobrogei cu România.

Almanahul Evenimentul Istoric, Nr.94, Decembrie 2025,  încununarea unui an de muncă al editorilor și al redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric,  aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.

