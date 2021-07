Mihai Tudose, fost premier al României, l-a desființat pe Victor Ponta, după ce a plecat din partidul PRO România. El a acuzat că Ponta nu are cuvânt, că minte și că este preocupat doar de propriile-i interese. Relația dintre cei doi s-a deteriorat, așa că Tudose a decis să-și dea demisia din partidul lui Ponta.

Mihai Tudose, despre Victor Ponta: „De asta am plecat Nu pot să fac asta”

„E mincinos, nu are cuvânt, nu conteaza nimeni pentru el. Există doar el și interesele lui. Nu poți să te duci împreună cu el să discuți și să mai fie și altcineva, să încercăm să facem ceva împreună și după ce pleacă unul să spui: da, mă, e ușor de dat din gură. De-asta am plecat. Nu pot să fac așa ceva. El a fost un om, după ce a pățit-o în 2015, el m-a căutat. După alegerile europarlamentare când s-a văzut șef de partid a revenit Victor Ponta cel dinainte. Dragnea era previzibil, el nu. Și încă o chestiune: eu am luat la Brăila 36%, el a luat 10% la Gorj, la el acasă. Cât de ipocrit și mincinos să fii?”, a afirmat Mihai Tudose la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

În 2017, Mihai Tudose a plecat de la Palatul Victoria, după ce a fost dat jos din funcția de premier chiar de propriul partid, PSD, condus la acea vreme de Liviu Dragnea.

„El singur m-a trădat, s-a trădat pe el”

„El singur m-a trădat, s-a trădat pe el. Eu nu am insistat la niciun coleg. Vă spun sincer că am spus de la început: mă votați că asta e viața, mă duc acasă. Asta a fost și răzbunarea mea că era previzibil ce se va întâmpla cu PSD. Partidul dacă o sa mai aibă 20% o să fie bine și așa a fost. Asta a fost răzbunarea mea pentru el: fă ce vrei tu și să vezi unde te duci. A fost previzibilă”, a spus Tudose.