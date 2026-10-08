Mihai Trăistariu a încheiat sezonul estival din 2026 cu venituri importante din turism, după ce a închiriat șapte garsoniere pe litoral. Artistul spune că locurile de cazare au fost ocupate aproape integral pe timpul verii, iar acum investește în renovări pentru sezonul următor.

Artistul deține opt apartamente la malul mării. Într-unul dintre ele locuiește, iar celelalte șapte sunt închiriate turiștilor.

„Am încheiat și cu turiștii. Eu am opt apartamente la malul mării. În unul locuiesc, iar pe celelalte șapte le închiriez turiștilor. A fost o vară plină. De la 1 ianuarie postez: «Hai la mare! Cine vrea o cazare…». Eu le dau aproape integral, 99% sunt date. Doar dacă îmi abandonează cineva în mijlocul verii, că nu mai vine trei zile. Dar, în rest, am full, n-am loc”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Cancan.

Ultimii turiști au plecat pe 18 septembrie, după un sezon în care proprietățile au fost ocupate aproape permanent.

Mihai Trăistariu spune că a rămas cu 35.000 de euro din activitatea de turism, după achitarea taxelor, comisioanelor, TVA-ului și a celorlalte costuri.

„Am câștigat 35.000 de euro. Atâta fac eu într-o vară din turism, după ce plătesc taxe, comisioane, tot ce mai am, TVA și așa… Dar e bine! Deci mi-a mers bine și cu turismul”, a adăugat el.

După încheierea sezonului, artistul începe lucrările de întreținere și renovare a apartamentelor pentru anul următor.

Acesta spune că locuințele sunt verificate în întregime, iar obiectele deteriorate sunt reparate sau înlocuite.

„Acum renovăm. Luăm totul la puricat, pentru că au mai dat cu pumnul în frigider, o canapea s-a mai zgâriat, mai vin cu câte o pisică… Trebuie renovat, spălat tot: draperii, perdele, perne. Trebuie tot refăcut, trebuie văruit. Bag niște bani înapoi, dar nu mulți. Zic un 2.000 – 3.000 de euro pentru toate, ca să le punem la punct, să le pregătim pentru anul viitor. Dar mi-a mers bine și pe partea asta”, a explicat Trăistariu.

Pentru pregătirea tuturor apartamentelor, artistul estimează că va investi între 2.000 și 3.000 de euro.

Mihai Trăistariu a avut o vară aglomerată și din punct de vedere muzical.

În septembrie, artistul declara pentru Click! că a susținut 144 de concerte, cel mai mare număr înregistrat de el până acum într-un sezon. Din aceste apariții, Trăistariu spune că a câștigat aproximativ 25.000 de euro.

„Am avut 144 de concerte, record personal, am făcut vreo 25.000 de euro. Mi-a mers bine, dar am și muncit! Sunt hărnicuț, am cântat seară de seară la localurile și la resorturile din stațiunile de pe litoral. Am avut și nunți, și botezuri prin țară”, a povestit artistul.

Pe lângă concertele susținute în localurile și resorturile de pe litoral, Mihai Trăistariu a cântat și la nunți și botezuri organizate în diferite zone ale țării.