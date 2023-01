Mihai Trăistariu, suferință extremă. Artistul a scos frigiderul din priză: „Când mi-e foame, beau apă”

Trăistariu combină dieta strictă cu sportul la sală și a renunțat la mare parte din alimente pe care le consuma în mod obișnuit. Practic, și-a golit frigiderul și e hotărât să-l țină gol până când își va atinge obiectivul de a pierde un minim de 10 kilograme. Artistul a spus că ține o dietă bazată pe apă și salată și asigură că rezultatele s-au văzut imediat.

„65, 9 kilograme! De la 72 de kile în decembrie. Am început cura de slăbire pe 3 ianuarie 2023. Apă cu apă și sală. 6 kilograme în 17 zile. V-am zis eu eu mă țin de treabă când mă apuc. Am slăbit la față, așa cum era de așteptat. Recunosc că era mai faină față când eram mai durduliu. Acu, asta e! O să se vadă ridurile mai tare. Și? Cui îi pasă? Fericit să fiu! Și voi să fiți!”, a scris Trăistariu pe Facebook.

„M-am pus pe slăbit! Nu mănânc nimic, apă cu apă, m-am îngrășat 10 kilograme, în decembrie. Aveam 62 de kilograme în 2019 și acum, în decembrie aveam 71, aveam colăcei, aveam de toate și nu mă mai suportam și atunci, de pe 3 ianuarie nu mănânc mai nimic. Când mă doare burta rău de tot, mai mănânc un iaurt sau o banană și gata, apă și apă.

Trăistariu, la un pas de gastrită

M-am uscat deja, am dat jos 6 kilograme. Sper să scap repede de surplus, fac și sală în paralel. Acum chiar de la sală vin! Vreau să slăbesc 10 kilograme pentru că la 62 de kilograme arăt eu cel mai bine dintotdeauna, făceam și sală, cu antrenor. Este perfect la 62 de kile! Am dat deja jos jumătate, dar mă sacrific!

Nu am un regim anume! Când mi-e foame, beau apă și când mă doare rău stomacul, că probabil am făcut deja gastrită, dar asta e, mănânc un iaurt, o banană și cam atât. Am mai mâncat semințe sau alune și miez de nucă, tâmpenii care să aibă foarte puține calorii. E un sacrificiu enorm, știu că pot să fac gastrită dar am mai luat vitamine. Am zis măcar să mă vitaminizez. Acum, de exemplu, vreau să îmi cumpăr niște fructe. Că dacă mănânci, de exemplu, 5 fructe diferite pe zi, ai toate vitaminele, mineralele, tot ce trebuie, ca să nu leșin pe stradă!”, a mai spus Mihai Trăistariu pentru Ciao.