Cine este Mihai Teodorescu, noul director al Portului Constanța

Mihai Teodorescu a fost numit, vineri, directorul general al Portului Constanța. Acesta nu are studii în domeniul maritim sau portuar. Este licențiat în științe agronomice şi cu o colecție impresionantă de diplome. Are 38 de ani, iar în momentul preluării conducerii era directorul executiv în insituţie.

Mihai Teodorescu are un CV stufos

Potrivit CV-ului postat pe site-ul companiei, Mihai Teodorescu a absolvit:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară,

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, disciplina Marketing și Management Turistic.

În 2009 a boţinut și brevetul de turism „Manager în Activitatea de Turism” de la Ministerul Turismului

A urmat un curs de perfecționare în turism la Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Între octombrie 2009 și iulie 2011 obține diploma de inginer manager de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, după ce finalizează masterul în Management Agroturistic și Alimentație Publică.

Urmează în 2013 Institutul Național de Administrare, specializarea Diplomație în Administrația Publică.

două master-uri, unul de Drept Internațional și Intern în Afaceri și unul de Management Financiar Bancar, ambele la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir.

Mihai Teodorescu. Sursa foto: Facebook

Cine este soţia noului director

Soția lui Mihai Teodorescu este cadru militar la UM0472 București, care aparține de SRI, conform declarației de avere din 2023. Iar Teodorescu a deținut mai multe funcții în instituții publice:

director executiv în Primăria București, în Consiliul de Administrație Metrorex,

președintele Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Eco Igienizare București,

șef birou controlori la RATB,

şi mai multe funcții de management în mediul privat.

Sursa Mihai Teodorescu, noul director general al Portului Constanţa. Sursa foto: Facebook

Ce avere are Mihai Teodorescu

Conform declarației de avere din 2023, Mihai Teodorescu are un teren de 1000 de mp în Ilfov, un apartament de 47 mp în București și o casă de locuit în Ilfov de 150 mp, toate moștenite. A cumpărat un Audi în 2018. Are aproximativ 146.000 de lei, a acordat un împrumut în nume personal de 15.500 de euro și are un credit de circa 68.000 de lei la Porsche Bank, scadent în 2025.

În iunie 2023, a declarat venituri de 87.608 lei de la Primăria București, în calitate de Director Executiv, 77.791 de lei de la APMC și 36.300 de lei de la Metrorex, în calitate de membru al Consiliului de Administrație. Soția sa este cadru militar la UM0472, de unde a câștigat 64.323 lei, potrivit declarației de avere.

Mihai Teodorescu a mai moștenit bunuri în valoare de 27.000 de euro. În conturi are aproximativ 157.000 de lei și 5000 de euro și a acordat un împrumut de 15.500 de euro. Are un credit scadent în 2025, de 68.000 lei. A trecut în declarația de avere venituri de 87.608 lei de la Primăria București, 77.791 lei de la Portul Constanța (CN APMC) și 36.300 de la Metrorex. Soția sa a câștigat de la SRI 64.323 lei.