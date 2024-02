Florin Vizan, directorul Administrației Porturilor Maritime Constanţa, a demisionat. Cine i-a luat locul

Florin Vizan, directorul Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, a demisionat. În locul său a fost numit directorul executiv al companiei, Mihai Teodorescu.

Demisia lui Florin Vizan a venit în timpul vizitei lui Marcel Ciolacu la Șantierul Naval din Constanţa. Acesta a avut o întrevedere cu reprezentanții șantierului și a efectuat un tur la bordul unei nave din doc.

Florin Vizan şi-a dat demisia în timpul vizitei lui Ciolacu la Constanţa

„Directorul general al Portului Constanţa, Florin Vizan, şi-a prezentat astăzi demisia din funcţie. Consiliul de Administraţie a luat act de această demisie şi a mai decis înlocuirea sa cu Mihai Teodorescu, director executiv al APM Constanţa”, au precizat reprezentanţii Ministerului Transporturilor.

Florin Vizan. Sursa foto: Facebook

De asemenea, în cadrul şedinţei de vineri, Consiliul de Administraţie a luat decizia revocării din funcţie a directorului financiar, Daniela Şerban. Aceasta fiind înlocuită cu Maria Mergiu, care ocupa funcţia de sef al Departamentului Financiar Contabil. Acesta era directorul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa din august 2022.

Marcel Ciolacu. S-a ales praful de ţara noastră

În timp ce Florin Vizan îşi da demisia, Marcel Ciolacu se afla la Constanța, într-o vizită la Șantierul Naval. Acesta a avut o întrevedere cu reprezentanții șantierului și a efectuat un tur la bordul unei nave din doc.

Florin Vizan şi-a dat demisia în timpul vizitei lui Marcel Ciolacu la Şantierul Naval. Sursa foto: Constanţa TV.

Ulterior, a susținut o conferință de presă unde a declarat că se va începe construirea navelor de la zero. Premierul a mai subliniat faptul că nu mai avem industrie şi că s-a ales praful de ţara noastră,

„Aici începem și construim nave de la zero, până le finalizăm, dar există și o activitate de reparații (…) Vorbim prea mult ca nu avem industrie, că nu dezvoltăm industria și că s-a ales praful de țara noastră. După ce am vizitat și uzina Dacia, după ce am vizitat și uzina Ford de la Craiova, acum și pe Șantierul Naval, industria românească se dezvoltă și există. Anul trecut am exportat mai mult și am importat mai puțin”, a spus Marcel Ciolacu.