Mihai Neșu nu mai ține legătura cu Gigi Becali. Ce își dorește fostul fotbalist de Crăciun

Imobilizat într-un scaun cu rotile, Mihai Neșu a povestit despre proiectul său prin care încearcă să ajute cât mai multă lume. Acesta a explicat și relația cu Gigi Becali, cel care i-a fost alături în momentele grele.

Mihai Neșu nu prea mai ține legătura cu Gigi Becali

Mihai Neşu așteaptă ca lucrările la Complexului de recuperare Sfântul Nectarie din Oradea, adresat persoanelor cu dizabilităţi neuromotorii, să se finalizeze cât mai curând.

Întrebat dacă mai ține legătura cu Gigi Becali, Mihai Neșu a spus:

„Nu suntem chiar așa în contact. El m-a ajutat acum doi ani aproape, mi-a făcut un cadou. Am primit o mașină adaptată care numai probleme avea și nu prea mă mai ținea. Atunci am vorbit ultima oară cu dânsul”, a spus fostul fotbalist.

Fostul fotbalist s-a îndepărtat de fotbal

Mihai Neșu își aduce aminte că Gigi Becali s-a oferit să îl ajute financiar cu proiectul:

„Am sunat să-i mulțumesc și mi-a zis că oricând, dacă avem nevoie, dacă ne împotmolim cu finanțele aici, la proiectul nostru, că atunci eram la început, să-l contactăm fără ezitare. Slavă Domnului că am avut foarte mult ajutor din partea oamenilor la acest proiect și momentan nu ne-am împotmolit. Dumnezeu ne-a trimis mereu donații în materiale și-n bani”, a spus Mihai Neșu.

În ceea ce privește fotbalul, Mihai Neșu spune că nu prea mai urmărește acest sport:

„Acum… nici eu nu prea mai sunt cu fotbalul. Mai urmăresc așa, când mă pun în pat. M-am îndepărtat de lumea fotbalului, toată energia mea e canalizată la proiectul ăsta și la fundație”, a spus Mihai Neșu, în podcast.

Mihai Neșu le dorește copiilor cu dizabilități o viață cât mai apropiată de normalitate

Mihai Neşu are o singură dorință de Crăciun. Fostul fotbalist își dorește să ajute cât mai multă lume, în special pe cei care au diferite dizabilități:

„E o dorință comună pe care mi-o doresc și mie și tuturor celor de care sunt înconjurat, în special copii cu dizabilități.

Îmi doresc din suflet să aibă cât mai mult șansă la o viață cât mai aproape de normalitate. Ne rugăm la Dumnezeu să putem să le oferim și noi sprijinul spre viața asta pe care și-o doresc toți părinții.

Cam asta e dorința de opt ani de zile, de când avem centrul actual cu copii pentru dizabilități din Oradea. Deja am depășit 140 de copii care ne-au trecut și ne trec pragul an de an. Dorința noastră, la fiecare Crăciun, este să reușim să mutăm centrul actual în noul complex de recuperare și să le oferim mult mai condiții”, a declarat Mihai Neșu.