Monden Mihai Leu a revenit pe circuit: Am visat secundă de secundă la acest moment







România. Mihai Leu a depășit una dintre cele mai mari cumpene din viața lui. Sportivul în vârstă de 55 de ani a trecut printr-o intervenție chirurgicală extrem de dificilă.

Mihai Leu a revenit pe circuit

Mihai Leu, primul campion mondial al României la box profesionist, a fost diagnosticat cu cancer la colon în urmă cu mai mulți ani. Pe 10 mai, sportivul a ajuns de urgență la Spitalul Clinic Fundeni din cauza unor complicații medicale survenite după operația făcută.

Cu toate acestea, Mihai Leu s-a recuperat și participă din nou la campionatul național de raliu în coastă. După ce a ratat etapa de la Alba Iulia, fostul boxer a răspuns prezent la întrecerea de la Reșița. De altfel prima competiție a sportivului din acest an.

La scurt timp după finalizarea etapei, campionul mondial a postat un mesaj emoționant în care le-a mulțumit celor care i-au stat alături în momentele de cumpănă. Mihai Leu i-a mulțumit soției sale Anna, fiului Marco, staff-ului medical, echipei și partenerilor care s-au rugat pentru sănătatea fostului boxer.

Mesaj emoționant pentru familie, echipă și fani

„Pentru mine e deja o victorie. O victorie pe care i-o dedic Annei, care m-a vegheat zi și noapte, fiului meu Marco pentru motivație, staff-ului medical, echipei mele tehnice, partenerilor care au fost alături de mine și nu în ultimul rând vouă care mi-ați transmis energia voastră pozitivă”, a transmis Mihai Leu pe rețelele de socializare.

Competitiv din fire, Mihai Leu a stabilit și un record personal în etapa de la Reșița. Deși a obținut un timp mai bun cu trei secunde față de cel din 2018 pe același traseu, n-a fost destul ca marele campion să urce pe podium.

„Nu am venit la Reșița cu un obiectiv anume, dar m-am simțit excelent. Cel mai bun timp al meu pe acest traseu era în 2018, când am terminat în 2:18,721. Azi am fost mai rapid cu trei secunde. Totuși, nu a fost suficient să urc pe podiumul final, dar nici nu mai era nevoie”, a scris pe Facebook, Mihai Leu.

Mihai Leu, spectacol pe arena echipei Corvinul Hunedoara

Cu toate acestea, adaugă fostul boxer, mai importantă decât competiția în sine a fost faptul că a reintrat în circuit și că este pregătit pentru nou capitol. „Am încheiat cu bine etapa de la Reșița. Cu o mare bucurie în suflet.

Au fost câteva luni lungi în care zilnic gândul meu era la revenirea în competiții. Am visat secundă de secundă la acest moment, iar azi am reușit. Prima mea cursă din 2024”, și-a încheiat postarea Mihai Leu.

După ce a terminat prima cursă din 2024, Mihai Leu a participat la antrenamentele echipei de fotbal Corvinul Hunedoara, câștigătoarea Supercupei Betano. Campionul Mondial și-a făcut apariția într-un mare stil. A adus mașina de raliuri pe pista arenei.

Mihai Leu le-a vorbit jucătorilor despre încredere, voință, luptă, ambiție și perseverență, calități pe care Leu a demonstrat că le are din plin. Corvinul Hunedoara urmează să evolueze pentru prima oară în turul preliminar UEFA Europa League.

Cu o activitate sportivă mai mult decât impresionantă, de trei ori campion național la viteză în coastă și primul campion mondial al României la box, Leu s-a „lăudat” în fața jucătorilor de la Corvinul cu bolidul care-l va purta pe traseele din campionatul național de raliuri.