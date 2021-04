Vlad Voiculescu a primit peste 70.000 de voturi pozitive. Astfel, procentele finale după contabilizarea celor aproape 121.000 de voturi au fost urmatoarele: DA – 58%, NU – 42%.

La un moment dat, mai precis vineri dimineața, Vlad Voiculescu avea un scor de apreciere de peste 70%. Numai că, pe parcursul zilei, gradul de încredere în ministru a mai scăzut.

Încurajat de rezultatele nesperate, Vlad Voiculescu a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook că mulțumește postului de televiziune Antena 3 .

Postarea a atras peste 9.500 de aprecieri si mai mult de 2.200 de comentarii.

Mulți nu au uitat să afirme că „postacii” ministrului „s-au aflat la datorie”.

Rezultatul sondajului pare cu atât mai neverosimil întrucât gafele făcute în ultima perioadă de Vlad Voiculescu au stârnit o adevărată furtună chiar și în coaliția de guvernare. Tot mai multe voci i-au cerut demisia. Și în stradă, românii au cerut de nenumărate ori înlăturarea ministrului Sănătății.

Ultima gafă notorie

Voiculescu a anunțat, joi, în fața presei, după o întâlnire cu reprezentanții cultelor religioase, că unele condiţii de înmormântare a persoanelor infectate cu Covid-19 se modifică.

Întrebat de jurnaliștii dacă aceste modificări vizează și înmormântarea cu haine a celor decedați, ministrul a confirmat, însă nu a știut să spună de ce nu a fost permis acest lucru și până acum.

Mai mult decât atât, el s-a contrazis minute în șir cu jurnaliștii pe această temă, repetând de mai multe ori faptul că nu a existat niciun ordin de ministru care să interzică înmormântarea fără haine a persoanelor decedate de COVID-19.

Scuzele lui Voiculescu

„Tocmai am avut declarații de presă. Din păcate, în cadrul întâlnirii am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei în dialogul cu reporterii, lucru pentru care îmi cer scuze.

Într-adevăr, așa cum mai mulți reporteri au semnalat, o parte a celor decedați – și anume cei autopsiați – conform vechiului ordin de ministru, persoanele decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2 <<se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă, înainte de a fi introduse în sac>>.

Este o reglementare din data de 6 aprilie 2020, pe care nu o voi comenta, ci o voi modifica în cursul zilei de astăzi”, a anunțat Voiculescu.