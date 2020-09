”În acestă campanie ați văzut că un independent are puterea de a se lupta de la egal la egal cu partidele politice. Ați văzut cât de deranjați au fost contracandidații de activitate mea, recurgând atacurile pe bandă rulantă, atât din dream, prin vocea candidatului PNL, Ciprian Ciucu cât și din stânga, din partea doamnei Firea. În plus, după toate dezvăluirile apărute în acest timp, după ce am văzut cu candidatul Ciucu și-a angajat rudele în mai multe instituții ale statului, pot spune că decizia mea de a candida și de a-i reprezenta pe adevărații USR-iști a fost cea corectă.