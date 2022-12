Mierea, interzisă până la vârsta de 1 an. Riscurile la care sunt expuși sugarii

Unul dintre produsele apicole importante, mierea este obţinută prin transformarea şi prelucrarea nectarului de către albine. Cu un conţinut de peste 80% glucide, mierea este un aliment energizant, dar copiii nu au voie să o mănânce până la vârsta de un an.

Ea este și o sursă de aminoacizi, vitamine, minerale şi antioxidanţi, dar poate să fie extrem de periculoasă pentru sugari. „Există peste 300 de tipuri de miere în întreaga lume, aroma, culoarea și mirosul fiind diferite în funcție de tipul de floare pe care îl folosesc albinele la fabricarea acestui produs natural”, spun specialiștii.

Peste 200 de substanțe diferite se găsesc în miere însă principale sunt glucidele și apa. Glucidele găsite în miere sunt, în ordine descrescătoare: fructoză (47%), glucoză (38 %), zaharoză (14 %). Pe lângă glucide ea mai conține și proteine, fiind identificați peste 20 de tipuri de aminoacizi, dintre care prolina este în cantitatea cea mai mare.

Dacă dintre macronutrienți găsim în principal glucide și proteine (mai puțin lipide), dintre vitamine și minerale găsim, e adevărat că în cantități mult mai mici, vitamina B1, B2, B3, B6, B9, C, potasiu (dintre minerale, acesta se găsește în cantitățile cele mai mari), calciu, magneziu, sodiu, fosfor.

Mierea poate îngrășa

O linguriță de miere (10 g) are 30 kcal. Aceasta îngrașă, dacă este consumată în exces. Fructoza, principalul glucid din miere, are un indice glicemic mai mic comparativ cu glucoza și zaharoza, ceea ce înseamnă că se va absorbi mai lent din tractul gastrointestinal. Ea are și efecte benefice precum cele antibacteriene, antivirale, antifungice, antioxidante, antiinflamatorii, antidiabetice, anticanceroase, antihipertensive, antiaritmice sau în vindecarea rănilor.

Cât de periculoasă este mierea pentru copii

Specialiștii au explicat de ce mierea nu trebuie mâncată de sugari. Ea conține metale grele precum plumb, mercur, crom, arseniu, cadmiu. Mai mult, încălzirea ei duce la apariția unor substanțe periculoase pentru sănătate.

Mierea nu trebuie dată copiilor decât după împlinirea vârstei de 1 an, din cauza riscului de botulism. ceasta este o intoxicaţie produsă de spori de Clostridium botulinum prezenţi în miere. Primele simptome sunt respirația grea și constipația, potrivit Healthline.