Comediantul Cosmin Nedelcu, cunoscut în lumea artistică sub pseudonimul ”Micutzu”, a declarat că și-ar dori să îl bată pe Codrin Ștefănescu, fost secretar general al PSD.

”Micutzu” a precizat că și părinții săi ar vrea să îl pună la punct pe Ștefănescu și a explicat și care sunt motivele.

”Micutzu” și-ar dori să îl bată pe Codrin Ștefănescu

„Cu Codrin Ștefănescu… L-aș prefera pe băiatu’ ăla doar de la faza aia, când mergea el cu bodyguarzii. Pentru aia. Aia, noi doi. Ia, vino, noi doi, într-un cadru legal, așa… Dacă îi întrebi pe ai mei, pe tata și pe mama, cu cine s-ar bate în ring, ar spune la fel. Deci, s-ar putea să fie cu spiritul ăsta, de justițiar pe care l-am moștenit de la ei. Dar, cred că e, pur și simplu, percepția mea, e una generală, cred că toată lumea, dacă ar putea, ar sta cu băiatu ăla, să își pună mănușile”, a declarat „Micutzu”.

Codrin Ștefănescu nu îl lasă la greu pe Dragnea

În timp ce Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, pare că a fost lăsat de izbeliște de colegii din partid, Codrin Ștefănescu ține cu toate forțele de prietenia lor și încearcă să îl ajute cum poate pe fostul președinte al partidului.

Recent, Codrin Ștefănescu a oferit noi informații despre starea în care se află Liviu Dragnea.

„PSD parcă s-a prăpădit! Nu țipă, nu ia poziție, nu există!

Adevăratul PSD e deținut politic la Rahova. Unde i se incalcă toate drepturile conferite unui român aflat într-o astfel de situație! Toate! Astăzi am fost să-l văd pe Liviu Dragnea! Și am aflat că i se refuză in continuare dreptul la muncă, cu toate deciziile judecătorești cu tot.

Pentru că fiecare zi de muncă înseamnă un plus pentru eliberarea sa. Iar Sistemul nu dorește asta! Vor să-l țină acolo, să-l umilească, să-l extermine!

Și indiferent de lașitatea colegilor mei, eu voi continua să-l vizitez și sa-i transmit gândurile voastre!”, scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.