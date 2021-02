Codrin Ștefănescu îi face încă o vizită fostului lider PSD Liviu Dragnea.

În prezent, acesta se află închis la penitenciarul Rahova.

Fostul secretar general al partidului a dezvăluit că „statul vrea să-l umilească pe Dragnea”.

De asemenea, el a mai spus și că în închisoare nu i se respectă niciun drept.

Codrin Ștefănescu, informații noi despre Liviu Dragnea

„PSD parcă s-a prăpădit! Nu țipā, nu ia poziție, nu există!

Adevăratul PSD e deținut politic la Rahova. Unde i se incalcă toate drepturile conferite unui român aflat intr-o astfel de situație! Toate!

Astăzi am fost să-l văd pe Liviu Dragnea! Și am aflat cā i se refuză in continuare dreptul la muncā, cu toate deciziile judecătorești cu tot.

Pentru că fiecare zi de muncă inseamnă un plus pentru eliberarea sa. Iar Sistemul nu dorește asta! Vor să-l ținā acolo, să-l umileascā, să-l extermine!

Și indiferent de lașitatea colegilor mei, eu voi continua sā-l vizitez și sa-i transmit gândurile voastre!”, scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.

În urmă cu două săptămâni, Codrin Ștefănescu efectua o altă vizita. Atunci spunea că fostul lider PSD are probleme de sănătate și nu se simte deloc bine.

Prietenul și aliatul său din PSD, mai spune și că fostul șef al partidului se simte abandonat și uitat.

„Am promis cā vā țin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sānātatea, nici emoțional, nici pshihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus asearā, la telefon, cā nu trebuie sā cedeze in fața sistemului!

E iubit, așteptat de familie și prieteni, suntem alāturi de el!

Am înțeles cā nu e scos la muncā, deși are o hotārâre judecătorească in sensul acesta, nu e tratat pentru problemele de sănătate, nu se aplicā nici o lege in ceea ce-l privește! Abuzurile continuā, nimeni nu ia poziție publicā!

Iau eu, dacā colegii din partid sunt lași și se fac cā uitā!”, a scris pe Facebook Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD.