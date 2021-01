Ulterior pierderii alegerilor prezidențiale, Viorica Dăncilă a oferit un interviu în care face dezvăluiri despre Dragnea.

Fostul premier al României i-a acordat jurnalistei Magda Nițu un interviu ce va apărea într-o carte viitoare.

Denumită „Partea ei de adevăr”, cartea Vioricăi Dăncilă promite dezvăluiri despre fostul lider al PSD.

Aceasta a povestit cum Dragnea a abordat-o în vederea emiterii unui act normativ care să-l scape de condamnare.

Viorica Dăncilă, dezvăluiri incendiare despre Liviu Dragnea

„Îmi amintesc că eram la Scroviştea cu soţul meu, când au venit Paul Stănescu şi Liviu Dragnea. Mi-au cerut amnistia şi graţierea, care urma să fie introdusă de către un secretar de stat, fără a trece prin toate serviciile pentru avizare”, spune Dăncilă.

Un alt pasaj se referă la diverse personaje din politică care o numeau „marionetă”

„Probabil Liviu Dragnea voia să fie bine informat pentru că înaintea mea au fost daţi jos doi premieri.

Gândeşte-te că pleca cu un deficit de încredere, iar din partea informatorilor nu cred că a fost numai exces de zel.

Cred că voiau să arate cât de importanţi şi utili sunt în faţa şefului…”, a mai spus fostul premier.

Ce altceva mai spune despre fostul lider PSD?

Dăncilă susține că a încercat să fie mereu fermă în fața liderului PSD și să nu-i facă pe plac.

„Întotdeauna mi-am spus punctul de vedere şi Liviu Dragnea a ştiut acest lucru.

Nu puteam să spun ”da, voi face aşa”, dacă ştiam că acel lucru nu era corect.

Mulţi dintre cei care m-au acuzat că sunt marionetă au adoptat hotărâri chiar dacă nu erau de acord cu ele.

Eu nu am dat, în calitate de prim-ministru, ordonanţe pe justiţie. Eu am crezut că justiţia nu trebuie să depindă de politic.

Asta am spus-o de prima dată. Mulţi m-au acuzat că nu am dat graţierea. Au spus că am trădat.

Însă, nu a fost niciun ministru care să-mi pună un act juridic de genul acesta în şedinţa de guvern”, spune ea, conform Alephnews.