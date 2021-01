Dezvăluiri despre Dragnea, în viitoarea carte a fostului premier PSD! Viorica Dăncilă a anunțat că în curând îşi va lansa o “carte-interviu”. Aceasta este axată în special pe “provocările perioadei” în care a fost şef al Executivului.

“Pentru a răspunde curiozităţii prietenilor şi neprietenilor, confirm faptul că foarte curând va avea loc lansarea unei cărţi-interviu, pe care am realizat-o în colaborare cu jurnalista Marga Niţu. Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relaţia cu Liviu Dragnea, dar şi despre campaniile electorale din 2019 şi colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD”, a scris Dăncilă, luni, pe contul său de Facebook.

Anul trecut, susţinea că Liviu Dragnea a făcut presiuni pe tema amnistiei şi graţierii, pe vremea când ea conducea Guvernul.

Dăncilă face dezvăluiri despre Dragnea în carte. “Sunt lucruri care trebuie spuse”

Ea spune că a fost şi rămâne “social-democrată şi un om de echipă”. “Acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală. Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindcă PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr şi pe analiza obiectivă a problemelor trecutului”, susţine fostul premier.

Politiciana originară din județul Teleorman a fost considerată, pe toată durata mandatului său, mai degrabă un premier de fațadă. “Dirijorul” din umbră ar fi fost de fapt liderul PSD din acea perioadă, Liviu Dragnea. Cert este că în 2019, Dăncilă a candidat la alegerile prezidențiale, unde a reușit să intre în turul 2 alături de actualul președinte. Fostul premier a reușit să-i devanseze pe Dan Barna, Mircea Diaconu și Teodor Paleologu.

Dăncilă a intrat într-un con de umbră după căderea lui Dragnea

Viorica Dăncilă a ocupat funcția de președinte al Organizației de Femei Social-Democrate după ce a demisionat de la șefia partidului, după alegerile prezidențiale. În octombrie 2020 însă, Dăncilă a fost înlocuită de Doina Federovici. La alegerile parlamentare de anul trecut, ea nu a mai fost inclusă pe lista candidaților PSD Teleorman. În consecință nu a mai prins un nou mandat de senator.

Foto: Facebook Viorica Dăncilă