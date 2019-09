Lorena Lupu, cunoscuta mai ales dupa ce Micutzu si Andi Moisescu au comentat aparitia ei intr-o reclama la videochat, a surprins pe toata lumea dupa ce a venit la EVZMonden LIVE!, prima oara, dupa scandalul de milioane de vizualizari din online.

Directa si curajoasa, Lorena Lupu a dezvaluit tuturor ca este absolventa la UNATC si ca a facut reclama doar pentru bani. In plus, blogger-ul a amintit si ca a avut mai multe job-uri in presa, printre care si o colaborare cu un site-ul Vice.

A atacat-o, din nou, pe Olivia Steer

In timpul materialului de la EvzMonden LIVE!, Lorena Lupu a marturisit, printre altele, ca fratele ei este fan Micutzu si ca Olivia Steer, in ciuda vocei meledoiase, ,,spune doar prostii”. Despre atacurile anterioare, legate de greutatea actorului Cosmin Nedelcu, Lorena a punctat ca a fost doar o revanșă în urma glumelor facute de comediant. Influencer-ul a mai amintit si ca avea pretentii mai mari de la Andi Moisescu si Micutzu.

Cati bani a castigat pentru reclama

Lorena Lupu nu a ascuns ca ar face, din nou, reclama la videochat si a lasat de inteles ca suma primita este una care nu este de neglijat.

Urmariti materialul integral mai jos

