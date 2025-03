Politica Crin Antonescu a dezvăluit de ce a refuzat un mandat de parlamentar







Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, a declarat că, în urmă cu un deceniu, în momentul retragerii sale din viața politică, i s-a oferit un mandat de parlamentar, însă a refuzat această propunere.

„Nu sunt un pensionar al politicii”

„Puteam, bineînţeles, mi s-a propus, PNL mi-a propus şi după ce nu mai eram preşedinte, şi mandat de senator, şi mandat de deputat şi alte lucruri. Am spus: nu, nu sunt un pensionar al politicii, adică am stat în politică atâta vreme cât am crezut că am ceva de făcut şi de spus, nu cred că mai am de făcut şi de spus, asta este în acest moment şi m-am retras, ceea ce sunt absolut surprins să văd că mi se reproşează.

Pentru că noi nu putem fi contradictorii: ori spunem că unii oameni stau prea mult în politică, ori ne supărăm pe unii... eu nu aveam nicio obligaţie faţă de nimeni să semnez condica pe actualitatea politică românească atâta vreme cât consideram că nu am ceva de spus şi de făcut”, a explicat, marţi seară, candidatul coaliției, la Antena 1.

Acesta l-a criticat pe Victor Ponta pentru deciziile luate acum zece ani, menționând, de asemenea, dezamăgirea oamenilor față de USL, alianță susținută de 60% dintre alegători, dar care ulterior s-a transformat într-un „eșec”.

Principalul atu al lui Antonescu

El a afirmat că principalul său atu, privind revenirea sa în politică, este faptul că este un om liber.

„Eu am fost un om liber în politică, ăsta e cel mai mare atu al meu. Dacă cineva vrea să mă voteze, nu trebuie să mă voteze pentru că vorbesc frumos, nu trebuie să mă voteze pentru că ştiu politică internă, externă, pentru că cunosc mediul politic european, internaţional.

Nu. Trebuie să mă voteze în primul rând pentru că sunt un om liber în această încrengătură de lucruri oculte, lucruri care îi limitează libertatea politicianului să-şi acopere vorbele şi să-şi îndeplinească promisiunile”, a mai adăugat acesta, la Antena 1.

El a declarat că, în prezent, liderii partidelor nu pot impune primarilor să susțină un anumit candidat la alegerile prezidențiale, la fel cum primarii nu mai pot influența alegătorii în favoarea unui candidat sau altuia. În acest context, el a precizat că nu se așteaptă la „un snop de voturi” de la partide, ci urmărește un parteneriat cu formațiunile care îl susțin.