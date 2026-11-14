International

Microsoft a identificat cauza penei globale care a afectat Outlook, Teams și Copilot. Când vor reveni toate serviciile la normal

Microsoft a identificat cauza penei globale care a afectat Outlook, Teams și Copilot. Când vor reveni toate serviciile la normallaptop. Sursa foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Serviciile Microsoft au început să fie restabilite treptat la nivel mondial, după o întrerupere care a durat mai multe ore și a afectat platforme utilizate de milioane de persoane. Outlook, Teams și Copilot s-au numărat printre aplicațiile care nu au putut fi accesate, iar problemele au fost resimțite atât de utilizatorii individuali, cât și de companii și instituții publice. Compania a anunțat că a identificat cauza incidentului și a oferit explicații despre problemele tehnice care au dus la indisponibilitatea serviciilor.

Problemele Microsoft au afectat zeci de țări. Ce a declanșat, de fapt, întreruperea serviciilor

Potrivit companiei, defecțiunea nu a fost provocată de un atac informatic și nu are legătură cu inteligența artificială. Problema a apărut în urma unei actualizări anterioare a capacității rețelei, fiind declanșată de o modificare efectuată ulterior.

„Observăm o redresare generală și o stabilitate a serviciilor noastre. A fost vorba de o problemă tehnică, fără legătură cu atacurile cibernetice sau cu inteligența artificială (IA) / agenții. Incidentul a fost declanșat de o problemă apărută în timpul unei actualizări anterioare a capacității rețelei, care a ieșit la iveală în urma unei modificări recente a rețelei”, a explicat Microsoft într-o reacție oficială pe X.

Microsoft

Sursă foto: X.com

Ce trebuie să știe utilizatorii

Compania a transmis că a rezolvat defecțiunea principală, însă revenirea tuturor serviciilor nu s-a produs simultan. Din cauza numărului mare de utilizatori care au încercat să acceseze platformele, Microsoft a optat pentru o restabilire graduală, cu verificări succesive ale funcționării rețelei.

Ce documente trebuie păstrate pentru stabilirea pensiei. Actele care pot face diferența la calculul veniturilor
Ce documente trebuie păstrate pentru stabilirea pensiei. Actele care pot face diferența la calculul veniturilor
De ce se devalorizează mai repede cartierele „la modă” . Semnele care arată că prețurile locuințelor au atins vârful
De ce se devalorizează mai repede cartierele „la modă” . Semnele care arată că prețurile locuințelor au atins vârful

„Având în vedere amploarea cererii, am restabilit serviciile treptat, verificând stabilitatea în fiecare etapă. Deși acest proces a durat mai mult, a contribuit la asigurarea unei restabiliri stabile”, a adăugat Microsoft.

Separat, compania a anunțat, pe pagina dedicată monitorizării serviciilor, că platformele destinate utilizatorilor individuali funcționau din nou la parametri normali vineri, la ora 16:10 GMT. În schimb, serviciile Microsoft 365 pentru companii se aflau încă într-un proces de revenire treptată.

Peste 130.000 de utilizatori au raportat probleme cu Outlook

Întreruperile au început joi, 12 noiembrie, și au continuat vineri dimineață, afectând mai multe servicii Microsoft 365 asociate platformei de e-mail Exchange Online.

Datele publicate de Downdetector arată că, la momentul de vârf al incidentului, peste 130.000 de utilizatori au raportat dificultăți de funcționare pentru Outlook. Sesizările au provenit din 74 de țări și teritorii.

Nici România nu a fost ocolită de probleme. Potrivit datelor Downdetector România, vineri dimineață au fost înregistrate 342 de raportări pentru Outlook, 168 pentru Microsoft 365 și 39 pentru Teams.

Printre dificultățile semnalate s-au numărat imposibilitatea accesării conturilor de e-mail, întârzierile la trimiterea și primirea mesajelor, dar și erorile apărute la conectarea la platformele Microsoft.

Stiri calde

10:31 - România produce tot mai puțină energie. Scădere de 8,2% anul acesta

10:23 - Campanie pentru întoarcerea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia. O petiție a strâns peste 100.000 de semnături

10:17 - Nunta fiicei lui Bolojan, într-un local din Oradea legat de un om de afaceri care a obținut contracte publice de zeci...

10:11 - Forțele susținute de Arabia Saudită se retrag în Yemen. Teroriștii houthi câștigă teren, iar Iranul atacă Bahrainul

10:02 - Ce ar putea vorbi Trump, Putin și Xi la Shenzen. Subiectul războiului din Ucraina ar putea fi evitat

10:00 - Cristian Gațu, „Magicianul semicercului” | Povestea dublului campion mondial la handbal

HAI România!

Cristian Gațu, „Magicianul semicercului” | Povestea dublului campion mondial la handbal

Cristian Gațu, „Magicianul semicercului” | Povestea dublului campion mondial la handbal

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Proiecte speciale