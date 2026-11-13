Compania Microsoft a transmis vineri după-amiază că fluxul mesajelor electronice aflate în așteptare pentru a fi trimise se află pe o pantă de redresare, după o defecțiune tehnică majoră care a perturbat activitatea a milioane de oameni la nivel mondial, informează CNN.

Serviciul de poștă electronică Outlook își reia treptat funcționalitatea normală după mai multe ore de blocaj. Reprezentanții gigantului american au precizat că volumele de mesaje blocate în servere sunt „semnificativ reduse şi se apropie de nivelurile normale”. Totodată, oficialii au subliniat într-o informare oficială că înregistrează în continuare „îmbunătăţiri în disponibilitatea serviciului”.

Cu toate că situația este în curs de stabilizare, reprezentanții companiei atrag atenția că procesul complet de remediere este încă în desfășurare. Astfel, o parte dintre utilizatori s-ar putea confrunta în continuare cu erori temporare sau cu timpi mai mari de așteptare la primirea și trimiterea mesajelor.

Incidentul tehnic a debutat joi, în jurul prânzului, după ora coastei de est a Statelor Unite. Defecțiunea a blocat accesul angajaților la conturile de Outlook, la platforma de videoconferințe Teams, precum și la alte aplicații indispensabile activității zilnice de birou.

Efectele penei de sistem s-au resimțit în numeroase sectoare critice. Firmele care activează în domeniul inteligenței artificiale au semnalat disfuncționalități, iar instituții bancare, structuri guvernamentale, unități medicale, operatori feroviari și instanțe de judecată au raportat, de asemenea, blocaje ale aplicațiilor dezvoltate de Microsoft.

Conform datelor centralizate de platforma Downdetector, notificările privind indisponibilitatea platformelor „au ajuns din 74 de ţări şi teritorii în aproximativ o oră”.

Conducerea gigantului tehnologic a ținut să clarifice faptul că acest incident major nu a fost provocat de un atac informatic sau de o breșă de securitate cibernetică.

În timpul în care sistemele au fost nefuncționale, reacțiile angajaților din întreaga lume au fost împărțite: în timp ce o parte dintre aceștia au căutat rapid metode alternative pentru a-și putea continua sarcinile de serviciu, alții au primit cu bucurie această pauză neașteptată de la activitatea profesională obișnuită.