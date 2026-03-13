Mickey Rourke cere 200 de mii de dolari pe zi, după ce a fost evacuat din casă

Mickey Rourke se confruntă cu o situație dificilă: a fost nevoit să părăsească casa sa din Los Angeles, ca urmare a unor datorii acumulate, în urma unei hotărâri judecătorești din California, informează hollywoodreporter.

Actorul Mickey Rourke a fost evacuat oficial din casa sa din Los Angeles, în urma unei decizii a instanței din California. Starul din „The Wrestler” și „Iron Man 2” se afla în dispută legală cu proprietarul locuinței de pe Drexel Avenue, care l-a dat în judecată pentru reținere ilegală, afirmând că actorul avea datorii la chirie de aproximativ 59.100 de dolari.

Potrivit raportărilor, instanța a decis în favoarea proprietarului după ce Rourke, în vârstă de 73 de ani, nu a răspuns plângerii. Deși decizia oficială de evacuare a fost emisă la începutul acestei săptămâni, actorul părăsise deja proprietatea, fiind raportat recent că locuiește temporar într-un hotel din West Hollywood, în așteptarea unei noi reședințe în Koreatown.

De asemenea, se mai spune că Rourke refuză orice proiect cinematografic care nu îi oferă un onorariu de cel puțin 200.000 de dolari pe zi, ceea ce ar putea explica și problemele financiare pe care le are.

Vestea survine după un lanț neobișnuit de evenimente petrecute în ianuarie, implicând fostul nominalizat la Oscar, Mickey Rourke. În acel context, managerul său, Kimberly Hines, a lansat rapid o campanie „GoFundMe” pentru a-l ajuta pe Rourke să își poată permite un adăpost.

Fondul strâns aproape a ajuns la 100.000 de dolari, însă Rourke a reacționat printr-un videoclip publicat pe Instagram, afirmând că nu știa nimic despre „umilitoarea” strângere de fonduri destinată să-l ajute. Actorul a declarat că intenționează să returneze donațiile fanilor.

„Dacă aș avea nevoie de bani, nu aș cere ajutor prin astfel de acțiuni caritabile”, a spus el. „Viața mea e simplă și nu aș apela la surse externe”.

Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter, Hines a explicat situația mai clar: „GoFundMe a fost creat pentru Mickey. Banii vor merge la el, nu la mine. Dacă Mickey decide să nu-i accepte, vor fi returnați. I-am spus: Sunt oameni care vor să te ajute, iar el a răspuns: Bine, grozav. Se pare că nu a înțeles pe deplin, iar acum media a amplificat situația… GoFundMe este lansat pentru el și, acum, îl respinge?”

Potrivit lui Hines, Mickey Rourke se confruntă cu dificultăți în gestionarea finanțelor personale. Actorul nu deține un cont bancar și trăiește practic de la un salariu la altul, fiind totodată foarte generos cu prietenii săi.

„În ultimii doi ani nu a câștigat foarte mult, deoarece refuză să facă compromisuri în alegerea rolurilor”, a explicat Hines. Ea a adăugat că, în ciuda faptului că mulți oameni țin la el, Rourke își petrece singur sărbătorile și zilele de naștere.

În afară de asistentul și managerul său, nu are aproape pe nimeni în viața sa. „Probabil ar trebui să accepte ajutorul oferit, pentru că, dacă nu se întoarce la muncă, sprijinul financiar poate fi doar temporar.”

Într-un interviu acordat TMZ, Hines a dezvăluit că actorul refuză să accepte proiecte pentru mai puțin de 200.000 de dolari pe zi. Totuși, într-o notă pozitivă, Hines a menționat că, odată ce situația sa locativă a devenit publică, Rourke a început să primească mai multe oferte pentru roluri noi.