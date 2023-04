Michele Morrone, îndrăgostit de Nikita, „Spaima Bucureștiului”. Nu a renunțat nici după ce a fost refuzat

Mihaela Ispas, cunoscută drept Nikita, s-a mutat în Malaga, Spania, în urmă cu câțiva ani, iar viața ei s-a schimbat radical. Aceasta a declarat că mulți bărbați o curtează, dar că nu este interesată. Și Michele Morrone, actorul din filmul „365 Days” ar fi curtat-o, dar l-a refuzat.

Nikita a mai spus că vorbește cu Michele Morrone de aproape 9 luni și că acesta s-a îndrăgostit. Cu toate că ține legătura cu el, blondina nu s-a lăsat cucerită de unul dintre cei mai doriți actori.

„Michele Morrone este îndrăgostit de mine, ceea ce pe mine nu mă afectează și nu mă interesează, pentru că bărbații vorbesc multe și fac puțin. Într-adevăr, a fost în Spania, recunosc. Nu știu ce a văzut el la mine, ce vrea el de la mine, vorbim de aproape 9 luni de zile încontinuu pe telefon, pe video. Da, am urmărit toate peliculele cu el. Bine, asta nu înseamnă că dacă e un actor fin, e și în realitate.

În realitate este altfel de om, e alt tipar. Una e când ești vedetă, alta e când ești în particular. Nu (n.r. nu este la fel cum este în film), este o persoană deosebită, chiar m-am certat de foarte multe cu el și i-am vorbit la un moment dat foarte murdar, recunosc, și mi-a răspuns foarte frumos. Nu știu ce vrea (n.r. de la ea), chiar și în momentul de față îmi scrie, îți arăt mesaje. Nu-i răspund, efectiv nu-i mai răspund. Vrea să vină în România și să ne cunoaștem, nu știu ce să zic”, a declarat Nikita pentru Cancan.

Nikita, dorința bărbaților

Nikita a mai declarat că există mulți bărbați care o doresc, dar că nu are timp de ei. Blondina a spus că unii dintre ei îi cer și sfaturi.

„E treaba mea, nu am numai unul, am mai mulți, recunosc. Iubiți platonici, nu te gândi, că nu sunt ca vedetele din ziua de astăzi, de la noi, care îi schimbă ca pe ciorapi. N-am timp de schimbat bărbați, nu am timp de stat pe YouTube, să dansez, mie îmi cer sfaturi în realitate. Am mii de tovarăși care, în realitate, îmi cer sfaturi”, a spus Nikita.