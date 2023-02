Unul dintre cei mai iubiți cântăreți români, marcat de zvonul că și-a omorât nevasta. Cum a fost acuzat de „un fost coleg” de pușcărie

Una dintre bârfele naționale, care a circulat înainte de Revoluție, l-a vizat pe unul dintre cei mai importanți cântăreți de muzică populară. Zvonul a circulat din gură în gură, nu se știe cine și de ce l-a lansat, dar mulți români au crezut o poveste care l-a afectat pe artist. Acuzația era gravă și făcea referire la uciderea soției. Nimic mai neadevărat. Cuplul era bine-mersi și a rezistat timpului, până la final. Adică până în noiembrie 2021, atunci când marele cântăreț a decedat.

Benone Sinulescu a fost protagonistul unui zvon care s-a rostogolit într-o perioadă în care mijloacele de informare era inexistente. Înainte de Revoluție, despre marele artist se spunea că și-a omorât soția și că a făcut pușcărie pentru fapta sa. Nimeni nu știa exact mobilul „crimei”, dar toată lumea vorbea despre acest eveniment.

Zvonul care s-a rostogolit și l-a marcat pe Benone Sinulescu

Bineînțeles, în acele timpuri, cântărețul născut în comuna Siriu din Buzău, nu putea ieși public pentru a dezminți povestea. A făcut-o mult mai târziu, în urmă cu câțiva ani.

„Oamenii au o imaginație bolnavă. Nici azi nu știu cine a scornit toate acestea… S-a spus despre mine că mi-am omorât soția cu toporul, că am doar un plămân sau că am făcut pușcărie. Veneau la mine la spectacole și ziceau «cămașa aceasta o am de la tine, de când am făcut pușcărie. Tu dormeai în patul de jos, iar eu în cel de deasupra». Spuneau asta de față cu mulți oameni. Poate unii chiar au crezut! Alții afirmau că mă cunosc din armată, ori eu nici nu am făcut armata!”, povestea Benone Sinulescu la Antena Stars.

Căsătorit toată viața cu o singură femeie, Elena

Născut pe 24 mai 1937 și decedat la data de 18 noiembrie 2021, Benone Sinulescu a fost căsătorit cu o singură femeie, Elena. Marcată de pierderea celui pe care l-a avut alături toată viața, ea spunea la scurt timp după decesul artistului.

„Am rămas singură, era bine, ne bucuram, dar a făcut o pneumonie de aspirație și s-a dus, n-a vrut să fie dus la spital, de frică, din cauza Covid-19. A murit astăzi, la orele 14.30, îl ducem la o casă mortuară, la o firmă, apoi de aici o să-l ducem la Filarmonica, îl vom înmormânta la Eternitatea. El este în casă acum, în pat, așteptăm firma mortuară să vină, sunt distrusă de durere. Nu am nevoie de nimic, pe el înapoi nimeni nu îl mai întoarce!”, afirma Elena Sinulescu pentru impact.ro.