Cum au fost ultimele zile din viața lui Benone Sinulescu! Medicii au refuzat să îl opereze și l-au trecut pe tratament

Joi după-amiaza, vestea morții lui Benone Sinulescu a îndoliat întreaga țară. Starea de sănătate a regretatului artist s-a înrăutățit săptămâna trecută, iar duminică a fost internat de urgență. Din păcate, efortul cadrelor medicale nu a fost suficient pentru a-l ține în viață, organismul acestuia cedând în cele din urmă.

Elena Sinulescu, soția marelui artist, a decis să vorbească despre problemele de sănătate ale acestuia, precizând faptul că nu a fost infectat cu virusul SARS-Cov-2, ci a avut pneumonie. Nefericitul eveniment a afectat-o extrem de tare, mai ales că miercuri au împlinit 40 de ani de căsnicie. „Nea Beni”, s-a stins din viață joi, 18 noiembrie, la ora 14.00.

Soția regretatului artist mărturisește că starea acestuia nu era una bună, iar medicii veneau periodic acasă să îl consulte. De asemenea, două femei se ocupau zilnic de îngrijirea marelui artist. Benone Sinulescu suferea și de carotidă, însă starea sa de sănătate nu le-a permis medicilor să îl opereze. Pentru a nu-și găsi sfârșitul pe masa de operație, cadrele medicale au decis să îl treacă pe tratament.

„Nu mai sunt om. Ieri (n.r. miercuri) am făcut 40 de ani de la căsătorie, el a murit azi la ora 14:00. A murit acasă, nu a avut COVID, a avut pneumonie, i-am cumpărat concentrator de oxigen. Veneau medicii periodic, acasă și avea două femei care s-au ocupat de el și l-au îngrijit așa cum trebuie. Fără el viața nu mai e la fel. Ne-am făcut cavoul la Arad, la cimitir, abia l-am convins să îl facem. M-am gândit că suntem bătrâni. Cu operația de carotida nu este că nu am vrut eu să îl operez. Pur și simplu nu s-a putut. Am trimis analizele la toți medicii. Și mi-au spus să îl trec pe tratament, să nu îl supun unui risc, că rămânea pe masa de operație”, a mai spus Elena Sinulescu, găsindu-și cu greu cuvintele.