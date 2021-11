Cea mai mare lovitură pe care i-a dat-o viața lui ”nea Beni”. Au suferit enorm și el, și soția lui

A fost iubit de toți românii, indiferent de epocă și a fost preferatul familiei Ceaușescu, de la petrecerile căreia era nelipsit. N-a dus-o rău nici în vremea comuniștilor, nici după 1990. În ciuda faptului că a avut o viață lipsită de griji, nea Beni a fost măcinat de un mare regret: el și soția nu au putut avea copii.

Elena Sinulescu, soția lui Benone Sinulescu, a fost mereu discretă cu viața sa și cu aparițiile în public. Deși au fost împreună o viață, Elena Sinulescu a avut foarte puține apariții sau ocazii în care a vorbit în public. Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, Benone Sinulescu spunea că „este cel mai bun critic” al său și femeia care l-a completat din toate punctele de vedere.

S-au cunoscut acasă la Ileana Sărăroiu

Benone Sinulescu și soția sa, Elena Sinulescu, s-au cunoscut în casa artistei Ileana Sărăroiu. „Ne-am luat în 1981. Responsabilă de relația noastră este regretata Ileana Sărăroiu. Ea ne-a făcut cunoștință, ea ne-a «nenorocit» De fapt, noi ne-am cunoscut în casa ei. Un an de zile am vorbit la telefon și mi-am dat seama că ea este femeia potrivită să stea lângă mine, o ardeleancă gospodină și aprigă. Este un om bun, eu sunt mai al dracului! Ne înțelegem bine, ne iubim, ne tachinăm, dar am mare încredere în ea, pentru că soția mea este cel mai bun critic al meu. Țin cont de tot ce îmi spune! Dacă ar fi să o iau de la capăt, tot pe ea aș alege-o”, a povestit Benone Sinulescu într-un interviu mai vechi.

„Ne-am dorit foarte mult să devenim părinţi, însă viaţa nu a fost atât de darnică cu noi pe acest plan. Am avut parte de tot ce ne-am dorit, dar nu am reuşit să avem copii. Am încercat de nenumărate ori, însă, din nefericire, soţia mea nu a putut ţine niciuna dintre cele cinci sarcini. Stiţi cum este, speranţa moare ultima, dar în viaţa nu le poţi avea chiar pe toate”, a mărturisit Nea Beni în urmă cu ceva timp, potrivit Wowbiz.