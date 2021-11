Secretul cu care Benone Sinulescu pleacă în mormânt. Niciodată nu a vorbit despre asta

Benone Sinulescu a murit, joi după amiază, din cauza unor probleme de sănătate. Artistul, în vârstă de 84 de ani, fusese internat duminică, dar starea lui de sănătate s-a întrutățit considerabil, iar eforturile medicilor pentru a îi salva viața au fost în zadar. Vestea că Benone Sinulescu a murit a fost făcută publică în urmă cu scurt timp, ea picând ca un trăsnet pentru toți cei care l-au iubit.

Cu o careră muzicală pe care a crescut-o timp de decenii, Benone Sinulescu ne-a lăsat o moștenire artistică impresionantă. De-a lungul timpului, acesta a scos peste 100 de piese, creații care i-au adus artistului sume frumoase de bani pe măsura talentului său.

Despre avevrea lui Benone Sinulescu presa a speculat destul de mult. Extrem de talentat și înzestrat, dar în același timp extrem de modest, Benone Sinulescu a încercat să își țină destul de departe de ochii curioșilor agoniseala de-o viață.

Cu toate acestea, din când în când, regretatul artist mai „scăpa” câte un detaliu. „Mi se spune Nea Beni, şapte case, mai tare ca Adrian Năstase. Așa se lăuda el, prietenilor, la petreceri!”, scrie impact. Însă secretul despre adevărata sa avere l-a păstrat cu sfințenie.

Benone Sinulescu a murit. Ce avere a strâns de-a lungul vieții

Înainte de cutremurul din 77, Benone Sinulescu deținea o prorietate în zona Panduri, în apropierea hotelului Mariott. De asemenea, după cum chiar el declara, artistul mai avea și câteva garsoniere pe care le închiria în mod constant, prorpietăți care îi aduceau un venit constant frumușel.

După ce s-a mutat în Arad, Benone Sinulescu a achiziționat o vilă împresionantă și a invesitit masiv în renovarea casei părintești de la Buzău. La toate acestea se adaugă sursă principală de venit a regretatului artist: sutele se spectacole pe care le susținea anual. Astfel, potrivit sursei citate, pentru un concert în țară Benone Sinulescu cerea circa 1,500 de euro, iar pentru un concert în străinătatem artistul avea un onorariu de circa 2000 de euro, plus cheltuieli de deplasare și cazare asigurate.

Benone Sinulescu a murit! Cine îi va moșteni averea

În ceea ce privește averea pe care Benone Sinulescu a stâns-o de-a lungul vieții, artistul și-a făcut testamentul încă din 2014. Potrivit documentului, averea lui Benone Sinulescu va fi moștenită de către soția și nepoții săi.

Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din București, Buzău şi din Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers… Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor. În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari”.