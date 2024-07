Sport Pantofi sport, făcuți de roboți cu materiale „spray-on”. Noua tehnologie care va revoluționa Jocurile Olimpice







Am văzut păr din spray, o rochie din spray și acum - pantofi din spray câștigători la maraton. Brandul elvețian de îmbrăcăminte sport „On” este cea mai recentă companie care a adoptat materiale avansate „spray-on”. Aceștia aduc pe piață cu pantofi sport „revoluționari” făcuți de un robot, despre care crede că poate îmbunătăți performanța la Jocurile Olimpice din această lună.

Cloudboom Strike LS nu are șireturi și cântărește mai puțin decât ultimul iPhone. Au fost concepuți pentru a fi mai adaptabili, mai dinamici și mai comozi decât adidașii obișnuiți de alergare. O pereche de pantofi costă 330 de dolari, iar modelul are deja un palmares convingător. Alergătoarea kenyană Hellen Obiri, medaliată olimpică cu argint și singura femeie care a câștigat titluri mondiale în sală, în aer liber și la cros, a triumfat la Maratonul Boston din acest an purtând această pereche de pantofi. Ea îi va încălța din nou pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 din această vară.

Pantofi sport făcuți de roboți

On, cu sediul la Zurich, atribuie succesul acestei perechi de pantofi unei combinații de biomecanică, fiziologie și lejeritate extremă. Un pantof pentru bărbați de mărimea 41 cântărește doar 170 g per pantof. Acesta este cu peste 100 g mai ușor decât mai mulți pantofi de alergare populari de aceeași mărime. „Mai mult decât orice, ne dorim ca (sportivii) să câștige. Acesta este etalonul nostru de succes”, a declarat directorul senior de inovare, Ilmarin Heitz.

Fără călcâi, șireturi sau limbă, adidașul translucid, asemănător unei șosete, arată ca un pantof de alergare care și-a pierdut exteriorul. Inventatorul său, Johannes Voelchert, a venit cu această idee pe când era student. Acesta a văzut un pistol cu lipici fierbinte cu tematică de Halloween, care împușca pânze de păianjen decorative. „Am văzut că există o modalitate rapidă de a crea un material textil pe o formă complexă. Un pantof părea să fie obiectul potrivit”, a declarat Voelchert, acum senior lead of innovation concept design la „On”.

Reducerea emisiilor de carbon

Voelchert și-a prezentat ideea la Târgul de design de la Milano, unde a atras atenția brandului elvețian de îmbrăcăminte sport. Potrivit On, partea superioară a pantofului (materialul de deasupra tălpii) este fabricată dintr-un tip de termoplastic. Aceasta este colorată și marcată în trei minute, folosind doar un braț robotizat. Materialul este pulverizat dintr-o singură dată și poate fi atașat la talpa din fibră de carbon și cauciuc spumos folosind căldură, nu lipici.

Compania susține că tehnologia sa reduce emisiile de carbon generate de producerea părții superioare a unui pantof cu 75%, comparativ cu alte modele de adidași. Materialul, pe care îl numește LightSpray, are „potențialul de a ne îndrepta către un viitor mai durabil și circular”, a declarat Marc Maurer, co-CEO al On, într-un comunicat de presă.

Moda și inovația textilă

Tehnologia va fi expusă la un pop-up în Paris la sfârșitul acestei luni. Oamenii se adună în capitală pentru Jocurile Olimpice 2024. Și în timp ce nu se știe încă dacă alți atleți decât Obiri le vor purta la Jocuri, o serie de olimpici au alergat recent în acești pantofi, inclusiv alergătorul australian de distanță medie Olli Hoare. Firma a declarat că speră ca sportivii ce vor veni la Paris și care au purtat anterior pantofii vor „continua să aleagă modelul în această vară”.

On nu este prima companie care experimentează cu textile pulverizate. În octombrie 2022, casa de modă franceză de lux Coperni a ținut prima pagină a ziarelor. Brandul a pulverizat o rochie personalizată pe modelul Bella Hadid la Săptămâna Modei de la Paris. Fibrele spray au fost, de asemenea, utilizate în industria frumuseții. Soluțiile de tip „păr la cutie” sunt folosite pentru a ascunde subțierea părului.

După ce a fost inițial pus la dispoziția publicului în aprilie, pantofii Cloudboom Strike LS vor fi din nou puși în vânzare pentru consumatori la sfârșitul acestui an, conform CNN .