12 semne dovedite științific că ești îndrăgostit

De fapt, oamenii de știință au stabilit exact ce înseamnă să te „îndrăgostești”. Cercetătorii au descoperit că creierul unei persoane îndrăgostite arată foarte diferit de cel al unei persoane care experimentează simpla poftă și, de asemenea, nu seamănă cu creierul unei persoane care are o relație de lungă durată, angajată.

Studiile conduse de Helen Fisher, antropolog la Universitatea Rutgers și unul dintre cei mai importanți experți în ceea ce privește bazele biologice ale iubirii, au dezvăluit că faza de „îndrăgostire” a creierului este o perioadă de timp unică și bine definită. Iată 13 semne revelatoare că ești îndrăgostit.

Credeți că acesta este special

Când ești îndrăgostit, începi să crezi că persoana iubită este unică. Această convingere este dublată de incapacitatea de a simți pasiune romantică pentru altcineva. Potrivit unui articol din 2017 din revista Archives of Sexual Behavior , această monogamie rezultă din nivelurile ridicate de dopamină centrală – o substanță chimică implicată în atenție și concentrare – din creierul tău.

Concentrându-se pe aspectele pozitive

Oamenii care sunt cu adevărat îndrăgostiți tind să se concentreze pe calitățile pozitive ale iubitului lor, trecând cu vederea trăsăturile sale negative. Potrivit Journal of Personality and Social Psychology , relațiile sunt de obicei mai reușite atunci când partenerii sunt idealizați.

Cei care sunt îndrăgostiți se concentrează, de asemenea, asupra evenimentelor și obiectelor triviale care le amintesc de persoana iubită, visând cu ochii deschiși la aceste mici momente și amintiri prețioase. Potrivit unei cercetări publicate în 2013 în revista Motivation and Emotion, faptul că sunt îndrăgostiți îi împiedică pe oameni să se concentreze asupra altor informații.

Se crede că această atenție concentrată este, de asemenea, rezultatul unor niveluri ridicate de dopamină centrală, precum și al unui vârf de norepinefrină centrală, o substanță chimică asociată cu creșterea memoriei în prezența unor stimuli noi.

Instabilitatea emoțională

După cum se știe, îndrăgostirea duce adesea la instabilitate emoțională și fiziologică. Săriți între euforie, euforie, energie crescută, insomnie, pierderea poftei de mâncare, tremurături, inimă accelerată și respirație accelerată, precum și anxietate, panică și sentimente de disperare atunci când relația dvs. suferă chiar și cel mai mic eșec.

Atunci când sunt extreme, aceste schimbări de dispoziție sunt paralele cu comportamentul dependenților de droguri, potrivit unui articol din 2017 din revista Philosophy, Psychiatry and Psychology . Și, într-adevăr, atunci când persoanelor îndrăgostite li se arată imagini cu cei dragi, se activează aceleași regiuni ale creierului care se activează atunci când un dependent de droguri ia o „lovitură”. Potrivit lui Fisher, a fi îndrăgostit este o formă de dependență, iar atunci când aceasta este îndepărtată de la cineva, acesta poate experimenta „retrageri și recidive”.

Intensificarea atracției

Trecerea printr-un fel de adversitate alături de o altă persoană tinde să intensifice atracția romantică, potrivit cercetărilor lui Fisher. Este posibil ca dopamina centrală să fie responsabilă și pentru această reacție, deoarece cercetările arată că, atunci când o recompensă este întârziată, neuronii producători de dopamină din regiunea centrală a creierului devin mai productivi.

Gândirea intruzivă

Persoanele care sunt îndrăgostite raportează că petrec, în medie, mai mult de 85% din orele de veghe meditând asupra „obiectului lor de dragoste”, potrivit lui Fisher. Gândirea intruzivă, așa cum este numită această formă de comportament obsesiv, poate rezulta din scăderea nivelului de serotonină centrală din creier, o condiție care a fost asociată anterior cu comportamentul obsesiv. (Tulburarea obsesiv-compulsivă este tratată cu inhibitori ai recaptării serotoninei).

Potrivit unui studiu din 2012 publicat în Journal of Psychophysiology, bărbații îndrăgostiți au niveluri mai scăzute de serotonină decât bărbații care nu sunt îndrăgostiți, în timp ce în cazul femeilor se întâmplă contrariul. S-a constatat că bărbații și femeile îndrăgostiți se gândeau la persoana iubită timp de aproximativ 65% din timpul în care erau treji.

Dependența emoțională

Persoanele îndrăgostite prezintă în mod regulat semne de dependență emoțională față de relația lor, inclusiv posesivitate, gelozie, teamă de respingere și anxietate de separare. De exemplu, Fisher și colegii ei au analizat creierele persoanelor care au privit fotografii ale unei persoane iubite respinse sau ale unei persoane de care erau încă îndrăgostiți după ce au fost respinși de aceasta.

Imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI) a arătat o activare în mai multe zone ale creierului, inclusiv în zone ale creierului anterior, cum ar fi girusul cingular, care s-a dovedit că joacă un rol în pofta de cocaină. „Activarea zonelor implicate în dependența de cocaină poate ajuta la explicarea comportamentelor obsesive asociate cu respingerea în dragoste”, au scris cercetătorii în 2010 în Journal of Neurophysiology.

Planificarea unui viitor

Dorința de unire emoțională cu persoana iubită, căutarea unor modalități de apropiere și visarea cu ochii deschiși la un viitor împreună sunt, de asemenea, semne ale unei persoane îndrăgostite. Potrivit unui articol al Universității Harvard, atunci când nivelul de serotonină începe să revină la niveluri normale, hormonul oxitocină crește în organism. Acest neurotransmițător este asociat cu crearea unor relații mai serioase.

Lucy Brown, cercetător în neuroștiințe la Colegiul de Medicină Albert Einstein din New York, spune că acest impuls de a fi cu o altă persoană este un fel de impuls spre apă și alte lucruri de care avem nevoie pentru a supraviețui.

„Studiile de IRM funcțional arată că sistemele neuronale primitive care stau la baza impulsului, a recunoașterii recompenselor și a euforiei sunt active la aproape toată lumea atunci când se uită la chipul persoanei iubite și au gânduri de iubire. Acest lucru plasează dragostea romantică în compania sistemelor de supraviețuire, cum ar fi cele care ne fac să ne fie foame sau sete”, a declarat Brown pentru Live Science.

„Mă gândesc la dragostea romantică ca la o parte din strategia de reproducere umană. Ne ajută să formăm legături de perechi, care ne ajută să supraviețuim. Am fost construiți pentru a experimenta magia iubirii și pentru a fi împinși spre un altul”

Sentimente de empatie

Persoanele care sunt îndrăgostite simt, în general, un puternic sentiment de empatie față de persoana iubită, simțind durerea celuilalt ca fiind a lor și fiind dispuse să sacrifice orice pentru cealaltă persoană.

În studiul lui Fisher, oamenii de știință au descoperit modele semnificative în activitatea cerebrală a persoanelor îndrăgostite. Neuronii lor oglindă, care sunt legați de sentimentele de empatie, erau mai activi la persoanele care se aflau într-o relație de iubire pe termen lung.

Alinierea intereselor

Îndrăgostirea poate avea ca rezultat faptul că cineva își reordonează prioritățile zilnice pentru a se alinia cu cele ale persoanei iubite. În timp ce unii oameni pot încerca să semene mai mult cu persoana iubită, un alt studiu al lui Fisher, prezentat în 2013 la conferința „Being Human”, a constatat că oamenii sunt atrași de opușii lor, cel puțin de opușii lor „creier-chimici”.

De exemplu, cercetările ei au descoperit că persoanele cu așa-numitele personalități cu dominantă de testosteron (foarte analitice, competitive și reținute emoțional) erau adesea atrase de parteneri cu personalități legate de niveluri ridicate de estrogen și oxitocină – aceste persoane tindeau să fie „empatice, hrănitoare, încrezătoare și prosociale, și introspective, în căutarea unui sens și a unei identități”, a declarat Fisher în 2013.

Sentimente posesive

Cei care sunt profund îndrăgostiți experimentează adesea dorința sexuală pentru iubitul lor, dar există legături emoționale puternice: Dorința de sex este dublată de dorința de exclusivitate sexuală și de o gelozie extremă atunci când partenerul este suspectat de infidelitate. Potrivit Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, în timpul activității sexuale se eliberează oxitocină. Acest hormon, așa cum am menționat mai sus, creează legături sociale și dezvoltă încrederea.

Se crede că acest atașament a evoluat astfel încât o persoană îndrăgostită își va obliga partenerul sau partenera să respingă alți pretendenți, asigurându-se astfel că curtarea cuplului nu este întreruptă până la momentul concepției. Potrivit lui Fisher, acest lucru a evoluat ca o necesitate biologică, permițând persoanelor aflate în relații romantice să „își concentreze energia de împerechere asupra unui anumit individ”.

Dorința unei uniuni emoționale

În timp ce dorința de uniune sexuală este importantă pentru persoanele îndrăgostite, dorința de uniune emoțională are prioritate. Studiul lui Fisher din 2002, publicat în Archives of Sexual Behavior, a constatat că 64% dintre persoanele îndrăgostite (același procent pentru ambele sexe) nu au fost de acord cu afirmația: „Sexul este cea mai importantă parte a relației mele cu [partenerul meu]”.

Sentimentul de a fi scăpat de sub control

Fisher și colegii ei au descoperit că persoanele care declară că sunt „îndrăgostite” spun de obicei că pasiunea lor este involuntară și incontrolabilă.

Pentru cartea sa din 1979, „Love and Limerence”, regretata psiholog Dorothy Tennov a rugat 400 de bărbați și femei din Connecticut să răspundă la 200 de afirmații despre dragostea romantică. Mulți participanți și-au exprimat sentimente de neputință, spunând că obsesia lor era irațională și involuntară.

Potrivit lui Fisher, unul dintre participanți, un director de afaceri în vârstă de 50 de ani, a scris următoarele despre o pasiune la birou: „Avansez spre teza că această atracție pentru Emily este un fel de acțiune biologică, asemănătoare instinctului, care nu se află sub control voluntar sau logic. … Ea mă dirijează. Încerc cu disperare să mă cert cu ea, să îi limitez influența, să o canalizez (în sex, de exemplu), să o neg, să mă bucur de ea și, da, la naiba, să o fac să răspundă! Chiar dacă știu că eu și Emily nu avem absolut nicio șansă de a avea o viață împreună, gândul la ea este o obsesie”, a relatat Fisher în 2016, online, în Nautilus.

Pierderea scânteii

Din păcate, a fi îndrăgostit nu durează întotdeauna pentru totdeauna, iar psihologii spun că etapa euforică timpurie nu durează mai mult de trei ani, potrivit blogului lui Fisher. Este o stare impermanentă care fie evoluează într-o relație pe termen lung pe care psihologii o numesc „atașament”, fie se disipează, iar relația se dizolvă. Dacă există bariere fizice sau sociale care îi împiedică pe parteneri să se vadă în mod regulat – de exemplu, dacă relația este la distanță -, atunci faza de „îndrăgostit” durează în general mai mult decât ar dura în caz contrar.