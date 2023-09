Zi tristă pentru cinematografia mondială. Un actor din seria Harry Potter a fost răpus de pneumonie

Sir Michael Gambon a decedat la vârsta de 82 de ani. Anunțul a fost făcut de membrii familiei care au declarat că „suntem devastați să anunțăm pierderea lui Sir Michael Gambon. Michael a murit liniștit în spital în urma unei pneumonii”.

Actorul Sir Michael Gambon a murit la vârsta de 82 de ani. Se pare că îndrăgitul actor nu a putut să învingă pneumonia care i-a măcinat starea de sănătate. Sir Michael Gambon este cunoscut mai ales pentru că l-a interpretat pe Dumbledore, directorul de la Hogwarts, în mai multe filme din seria Harry Potter.

Sir Michael și-a început cariera de actor în urmă cu peste 60 de ani. A fost unul dintre membrii inițiali ai Royal National Theatre, alături de Laurence Olivier. De asemenea, l-a interpretat pe detectivul francez Jules Maigret în serialul TV Maigret, precum și în serialul BBC, The Singing Detective.

Sir Michael a fost o vedetă decorată și desăvârșită a scenei și ecranului, A câștigat numeroase premii Oliviers, BAFTA și Emmy în cariera sa de șase decenii. A fost nominalizat la 13 premii Olivier după ce a apărut în nenumărate producții ale operelor lui William Shakespeare, excelând în rolul lui Othello.

A jucat, de asemenea, într-o serie de emisiuni TV de succes, iar în 1968 a câștigat o audiție pentru a fi următorul James Bond în On her Majesty’s Secret Service, după ce Sean Connery a renunțat. Însă, a refuzat rolul după ce i-a spus producătorului Albert „Cubby” Broccoli: „Nu am părul frumos și sunt puțin cam gras”, ulterior rolul i-a revenit lui George Lazenby.

Înnobilat în 1999, a fost îndrăgit pentru interpretarea detectivului francez Jules Maigret. În rolul lui Dumbledore a devenit faimos în întreaga lume. A cunoscut celebritatea după ce a preluat rolul în urma decesului lui Richard Harris, potrivit Daily Mail.

Sir Michael s-a născut la Dublin. Mama sa era croitoreasă, iar tatăl său inginer, pentru care ideea unei cariere pe scenă era complet străină. A părăsit școala la 15 ani, fără nicio calificare, apoi a început o ucenicie ca sculer. La vârsta de 21 de ani era inginer calificat. Dar a lucrat ca atare doar un an înainte de a se decide să devină actor.

Sir Michael deține patru premii TV Baftas. Totodată, este cunoscut pentru portofoliul său extins de proiecte în televiziune, film, radio și teatru, de-a lungul unei cariere care se întinde pe zeci de ani.