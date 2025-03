Sport Care sunt cele mai urmărite sporturi în România în 2025







Românii sunt pasionați de sport. Îl practică în număr mare și îl urmăresc în număr și mai mare, evenimentele sportive majore având audiențe apreciabile. Este concurență mare între televiziuni pentru achiziționarea de transmisiune a celor mai importante meciuri de fotbal, care le conferă mai mereu statutul de lider de audiență.

În Top 15 evenimente sportive din ultimul an, ca număr de telespectatori, sunt numai meciuri de fotbal. Pe primul loc este România vs Țările de Jos (Euro 2024), cu 4.866.000 de privitori, urmat de Belgia vs România (Euro 2024, 4.109.000) și de Slovacia vs România (Euro 2024, 4.055.000).

Întâlnirea dintre „tricolori” și olandezi, de la turneul final al Campionatului European 2024, este pe primul loc și în topul all-time al audiențelor. Pe locul secund este FCSB vs Chelsea (Cupa UEFA), cu 4.746.000 de telespectatori, iar pe „trei” este Middlesbrough vs FCSB (Cupa UEFA), cu 4.700.000 de telespectatori.

Fotbalul este cea mai populară disciplină și în rândul celor care joacă la pariuri sportive România. Este și normal, din moment ce microbiștii sunt mult mai numeroși decât români pasionați de alte sporturi.

Desigur, „relația” dintre români și fotbal nu este una exclusivă. Cei care urmăresc „sportul rege” se uită și la evenimente din alte discipline, următorul sport ca popularitate în țara noastră fiind tenisul.

Tenisul a beneficiat de „locomotiva” Simona Halep

Audiența „sportului alb” a mai scăzut după ieșirea din scenă a Simonei Halep, sportivă care a reușit să creeze o emulație în lunga perioadă în care a fost lider WTA. Chiar și în contextul în care nu mai avem jucătoare care să emită pretenții la victorii de răsunet, românii se uită în special la turneele de Grand Slam, care sunt patru pe parcursul unui an: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open.

România se află pe harta tenisului și prin cele două turnee pe care le găzduiește: WTA250 Transylvania Open (la Cluj-Napoca) și ATP250 Țiriac Open (București). Ediția din acest an a competiției organizate de Ion Țiriac va avea cu siguranță o audiență bună, în contextul în care reunește la start jucători precum Stan Wawrinka și Richard Gasquet.

Românii urmăresc NBA, dar și liga națională de baschet

Baschetul este al treilea cel mai urmărit sport în România. În general, cele mai bune audiențe le fac confruntările din NBA, fiecare meci din campionatul nord-american fiind un spectacol în sine. Întâlnirile din Liga Națională de baschet beneficiază și ele publicul lor, mai ales că echipele românești au în componență mulți jucători de valoare, unii dintre ei provenind chiar din SUA.

Partidele din competiția internă atrag tot mai mulți români și în sălile de baschet. De exemplu, duelul FC Argeș Basketball vs U BT Cluj-Napoca a fost urmărit „pe viu” de 3.648 de persoane.

Handbalul și Formula 1, alte două sporturi populare

Handbalul continuă să fie în atenția românilor în special prin performanțele echipelor feminine de club CSM București și Rapid București, care obțin rezultate bune an de an în Liga Campionilor. Și echipa masculină Dinamo București își aduce contribuția la creșterea popularității acestui sport. „Dulăii” s-au calificat în acest sezon în Play-off-ul Ligii Campionilor și pot ajunge în premieră în „optimile” celei mai importante competiții europene.

Campionatul Mondial și Campionatul European de handbal sunt urmărite la televizor de mulți români, indiferent că sunt masculine sau feminine. Competițiile feminine, la care de obicei participă și naționala României, au audiențe mai bune.

În Top 5 sporturi ca audiență intră și Formula 1, chiar dacă România nu are niciun reprezentant în rândul piloților. De exemplu, Antena 1 a fost lider de audiență în intervalul în care a transmis Marele Premiu al Italiei, în septembrie 2024. Ediția din acest an, a 75-a, se anunță și mai spectaculoasă decât precedenta.