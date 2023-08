Cel mai prost film cu James Bond. Fanii nu l-au putut viziona până la capăt

Potrivit unui sondaj din Marea Britanie, Never Say Never Again din 1983 este cel mai prost film James Bond. Skyfall s-a clasat ca cel mai bun film James Bond din toate timpurile. Filmul din 2012 în care Daniel Craig l-a învins pe Goldfinger, cea mai recentă lansare a francizei, No Time To Die, pe locul al treilea.

Conflictul din 1983 Never Say Never Again, care nu face parte din canonul oficial al filmelor Eon James Bond, s-a clasat pe ultimul loc din lansările cinematografice ale lui 007. Cu toate astea, au existat și fani care au declarat că Diamonds Are Forever și Thunderball au fost mult mai proaste, potrivit Playtech.

Lucruri pe care nu le știai despre James Bond

Filmele cu James Bond s-au bucurat de un succes incredibil în toată lumea, dar puțini știu cum au apărut acestea.

James Bond a apărut ca o consecință a anxietății autorului. Ian Fleming a început să scrie primul roman al seriei în anul 1952, atunci când se pregătea să se căsătorească, tocmai pentru a încerca să evadeze de emoțiile care îl copleșeau.

Șase actori au interpretat rolul lui James Bond până în acest moment. Este vorba despre Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan și Daniel Craig. S-a mai aflat că în timpul producției peliculei „Casino Royale” s-a stabilit un record mondial: cascadoria a inclus nu mai puțin de 7 rotiri laterale în aer, la bordul unui Aston Martin DBS.

Propunerea pentru regie l-a vizat mai întâi pe John Woo, cunoscut pentru filmele sale de acțiune. Acesta a refuzat oferta și a preferat să regizeze celebrul film Misiune: Imposibilă II (Mission: Impossible 2).

După filmul „Skyfall”, numărul turiștilor din Londra a crescut considerabil. Multe persoane s-au dus să viziteze Muzeul Filmului din zona Covent Garden, unde se află câteva mașini care au apărut în seria Bond.

Alți turiști au vizitat National Gallery, unde Agentul 007 a avut o întâlnire importantă în Skyfall.