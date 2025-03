Politica Visa Waiver. Șoșoacă insistă că ea a blocat programul, după ce i-a scris lui Trump







Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a afirmat că România a fost blocată în aderarea la programul Visa Waiver din cauza unei scrisori adresate fostului președinte al SUA, Donald Trump.

Diana Șoșoacă acuză blocarea aderării României la Visa Waiver

Potrivit acesteia, scrisoarea a fost trimisă după ce a fost anunțată blocarea candidaturii sale la alegerile prezidențiale, iar la doar două zile după această acțiune, SUA a anunțat că nu va mai aplica programul Visa Waiver pentru România.

„Sunt singurul om din politica românească care face politică externă și vreau să observați că după ce i-am scris domnului președinte Trump, la două zile de la scrisoarea aceea în care l-am anunțat de ceea ce se întâmplă în România, a spus că nu o să se mai aplice Visa Waiver”, a declarat Șoșoacă.

Planuri de întâlnire cu Donald Trump la Mar-a-Lago

În cadrul aceleași intervenții, Șoșoacă a subliniat că nu se va opri din acțiunile sale și a anunțat că în perioada următoare va ajunge la reședința privată a lui Donald Trump, la Mar-a-Lago.

„Voi acționa în continuare, mai am puțin timp până când o să fiu la Mar-a-Lago. O să fac acolo niște filmări, am înțeles că mi se dă voie în anumite circumstanțe pentru că totul se discută la nivel de Secret Service. Ceea ce se întâmplă în România nu este pe placul marilor puteri, decât Bruxelles-ului”, a afirmat aceasta in într-o intervenție pentru B1 TV.

Aceste declarații ale senatoarei vin pe fondul unui context internațional tensionat și al unor speculații privind relațiile României cu Statele Unite ale Americii.

Amânare posibilă și reacții oficiale din partea autorităților române

Într-un context mai larg, a apărut informația că ridicarea vizelor pentru cetățenii români ar putea fi amânată cu două luni, ceea ce ar însemna că programul Visa Waiver nu va fi aplicat de la 31 martie 2025.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că autoritățile române nu au fost informate oficial despre o reanalizare a aderării României la acest program. În schimb, el a precizat că există doar detalii tehnice în procesul de evaluare, iar comunicarea între autoritățile române și cele americane este constantă.

La rândul său, ministrul de Interne Cătălin Predoiu a explicat că Administrația Trump analizează toate programele legate de migrație și securitatea granițelor SUA. Totodată, ambasada SUA la București a publicat un fragment dintr-un discurs susținut de vicepreședintele JD Vance la Conferința de Securitate de la Munchen, în care acesta critica anularea alegerilor din România.