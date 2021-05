În filmul din 1992, personajul detectiv înterpretat de Michael, Nick Curran, a chestionat-o pe Catherine Tramell, vampa interpretată de Sharon Stone, în timp ce aceasta își încrucișa picioarele. În martie, Sharon, în vârstă de 63 de ani, a susținut că nu știa niciodată că vor fi arătate respectivele scene.

Ea a dezvăluit în memoriile sale – The Beauty of Living Twice că l-a pălmuit pe regizorul Paul Verhoeven, în vârstă de 82 de ani, după ce a văzut prima dată filmările. Sharon a adăugat că a consultat un avocat, dar în cele din urmă a decis împotriva unei ordonanțe. Ea a spus: „A fost corect pentru film și pentru personaj și … până la urmă, am făcut-o”, scrie thesun.co.uk.

În acest an se pregătește reînvierea celebrului film Basic Instinct

Pentru aceasta vara se pregătește reînvierea celebrului film Basic Instinct, cu Sharon Stone si Michael Douglas în rolurile principale.

„Basic Instinct” a făcut furori la începutul anilor 90, in special pentru scenele fierbinți dintre Sharone Stone si Michael Douglas. Plus celebra secvență din camera de interogare, când Sharon Stone își muta un picior peste altul, lăsând la vedere zonele intime.

Se pare ca asta nu e tot. Sharon Stone a declarat într-un interviu pentru media din Australia ca Basic Istinct va fi relansat in format 4K, pentru a marca 30 de ani de la apariția producției, iar in film vor apărea și alte scene XXX dintre ea si Michael Douglas, momente care au fost tăiate la montaj in urma cu 30 de ani.

Ea a declarat ca nu ar fi de acord cu difuzarea acestor scene, numai că nu are cai juridice pentru a bloca apariția noii variante a filmului.

Zeta-Jones și-a cunoscut soțul într-un bar

Cei doi au 21 de ani de căsnicie. Se aflau la Deauville American Film Festival, când Douglas a aflat că Zeta-Jones va fi prezentă acolo pentru „Masca lui Zorro”—așa că l-a rugat pe agentul lui să-i aranjeze o întâlnire la bar. Când a întâlnit-o, Michael i-a spus actriței: „Voi fi tatăl copiilor tăi”. Catherine nu a fost însă deloc impresionată: „Am auzit multe despre tine, am văzut multe și cred că e cazul să-ți spun noapte bună’”. Douglas a fost șocat, credea că o va cuceri imediat cu replica lui, așa că i-a trimis ulterior flori și un bilet prin care și-a cerut scuze.

Ani mai târziu, Zeta Jones mărturisea despre replica actorului: „Ce mă enervează cu adevărat e că până la urmă a avut dreptate”.