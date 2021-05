Actrița Sharon Stone a vorbit despre viața de după moarte, rememorând o experiență pe care a trăit-o în 2001. Ea a povestit, în cadrul programului Good Morning Britain, difuzat de ITV, că a simțit, atunci, că poate lua legătura cu cei care au murit înainte. Sharon Stone a suferit un accident vascular cerebral în anul 2001și a intrat într-o comă profundă. La acea vreme, medicii care au îngrijit-o i-au dat doar 1% șanse de supraviețuire. Cu toate acestea ea și-a revenit și acum vorbește despre experiența pe care a încercat-o aproape de moarte, după cum relatează asumetech.com.

În vârstă de 63 de ani, vedeta de cinema a povestit despre experiența „de dincolo”, despre „oamenii care au plecat înainte”, pe care i-a întâlnit, și despre cum a revenit la viață. Sharon Stone a descris senzația pe care a încercat-o, când și-a revenit. Ea a simțit ca și cum cineva a tras-o în sus, afară. De asemenea, Sharon Stone a spus că simțea că poate comunica cu oamenii într-un „sens eteric”.

„Am avut o experiență aproape de moarte, iar oamenii oamenii discută despre aceste lucruri în multe feluri. Le discută dintr-o perspectivă științifică, apoi le discută și dintr-o perspectivă spirituală”, le-a spus Sharon Stone lui Susanna Reid și Adil Ray gazdele Good Morning Britain.

Ce trăiri a avut în timpul accidentului

Actrița a povestit experiențele pe care le-a încercat în timpul accidentului din 2001.

„În cazul meu, când mi s-a întâmplat, am avut toate aceste trăiri despre care vorbesc majoritatea oamenilor. Am văzut același tip de lumină, despre care vorbesc toți, am simțit că părăsesc corpul, că am o cădere, înainte de a fi tras în afară, în sus. Și am încercat sentimental că văd oameni care au trecut înaintea mea”, a relatat ea.

Experiența revenirii la viață

Sharon Stone a povestit ce s-a întâmplat, cum a revenit la viață și despre senzațiile pe care le-a încercat, comunicând cu „cei de dincolo”.

„Am avut senzația că pot comunicat cu ei eteric, nu prin cuvinte, însă am avut sentimental că ne înțelegem în ceea ce comunicăm. Și brusc am avut această durere gigantică, de parcă aș fi fost lovită cu picioarele în piept. Acum nu știu dacă am fost defibrilată sau dacă așa s-a întâmplat cu mine. Dar apoi m-am întors în cameră și a fost foarte clar că am ales să mă întorc în cameră și am ales să nu continui în acea călătorie, în afară, în sus, în deplasare”, a relatat actrița.

Actrița a descris ceea ce i s-a întâmplat drept o „experiență remarcabilă” și a continuat să vorbească despre un moment semnificativ care a urmat la scurt timp după aceea.