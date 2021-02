La aproape 28 de ani de la lansarea sa, Basic Instinct continuă să fie considerat unul dintre cele mai bune filme din istorie, iar scena lui Sharon Stone de la interogatoriu va rămâne mereu în istorie. La aproape trei decenii, ies la iveală detalii picante din culisele unuia dintre cele iubite filme din istorie.

Joe Eszterhas, scenaristul filmului Basic Instinct, înainte de a deveni scenarist multimilionar, Eszterhas a fost reporter pentru un ziar din Cleveland. „Am întâlnit un polițist căruia i-a plăcut prea mult acțiunea”, a spus Eszterhas pentru Nerve. „A fost mereu în mijlocul împușcăturilor. Era un polițist grozav până la un punct, dar pe partea cealaltă îi plăcea prea mult. Asta face Nick Curran în Basic Instinct. După cum spune Catherine în film, s-a apropiat prea mult de flacără. El a iubit flacăra.”

Personajul Tramell a fost inspirat de o dansatoare din Ohio pe care Joe Eszterhas a întâlnit-o într-un club din Dayton. „A întins mâna în poșetă și a scos un pistol de calibru 22 și l-a ațintit spre mine”, a declarat acesta pentru Nerve. „Mi-a spus: Dă-mi un motiv pentru care nu ar trebui să apăs pe trăgaci. Am spus Nu am făcut nimic ca să te rănesc. Ai vrut să vii aici și, din câte știu, ți-a plăcut ceea ce tocmai am făcut. Și ea a spus: Dar toți băieții au vrut să o facă cu mine și m-am săturat de asta”, a povestit scenaristul.

Scena lui Sharon Stone de la interogatoriu din Basic Instinct nu a fost scrisă de Eszterhas

Scena din Basic Instinct în care Sharone Stone este interogată și își încrucișează picioarele este unul dintre cele mai faimoase momente din istoria cinematografiei. Cu toate acestea, după cum a recunoscut chiar și Eszterhas, scena nu a fost scrisă de el. „Paul Verhoeven (n.r. regizorul) a decis că scena va fi mai distractivă dacă Sharon nu va purta lenjerie intimă în acea zi”, a scris Eszterhas în memoriile sale din 2005. „Cu alte cuvinte, cel mai faimos moment din filmele mele a fost cel al lui Paul Verhoeven”, a mărturisit scenaristul, amuzat, scrie Rețete și Vedete.