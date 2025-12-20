Metaloglobus - Unirea Slobozia, 2-3. Meci încins între două echipe aflate la retrogradare

Metaloglobus a cedat, azi, pe teren propriu, în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 2-3, într-o confruntare din etapa a 21-a a Superligii. Un joc cu mare miză, între două formații aflate în „zona minată” a clasamentului. Pentru gazde au marcat Yassine Zakir (77) și Stefan Visic (86), oaspeții au punctat prin Renato Espinosa (12, 45+3), Christ Afalna (47).

Bucureștenii rămân pe ultima poziție a clasamentului cu 11 puncte, Unirea a urcat pe locul al 12-lea cu 21 de puncte.

FC Metaloglobus Bucureşti - AFC Unirea 04 Slobozia 2-3 (0-2), Arena 1 - Clinceni Au marcat: Yassine Zakir (77), Stefan Visic (86), respectiv Renato Espinosa (12, 45+3), Christ Afalna (47). Dragoş Huiban (Metaloglobus) a ratat un penalty în min. 39 (a apărat Robert Popa). Cartonaş roşu: Aboubacar Camara (Metaloglobus) 90+5. Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Răzvan Negară (Vaslui) Arbitru video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa) Observatori: Robert Dumitru (Sfântu Gheorghe) - CCA, Adrian Pitu (Constanţa) - LPF.

„Dezamăgirea este mare. Câteodată, fotbalul nu este corect. Cred că am fost echipa care și-a dorit mai mult să joace fotbal. Eu zic că în mare parte am dominat meciul, și la 1-0, și la 2-0, și la 3-0. Cred că dacă mai erau 4-5 minute egalam.

Greșeala te pedepsește. Avem penalty și nu dăm gol... Dezamăgirea este mare pentru că echipa joacă un fotbal bun, băieții muncesc, dar nu luăm puncte, asta se întâmplă la toate meciurile. Păcat că plecăm în vacanță cu un gust amar, știam că putem scoate ceva.

Să nu uităm că adversarul are în componență jucători precum Papeau, Ronaldo Deaconu, care au fost la echipe destul de bune. Sunt jucători buni, cu experiență. N-am ce să le spun băieților, sunt puțin supărat doar pe situație”, a spus Mihai Teja, antrenorul bucureștenilor la Digi Sport.