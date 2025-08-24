Social Meta anunță noi ochelari inteligenți. Viitorul realității augmentate







Meta intenționează să dezvăluie la conferința anuală Connect o extindere semnificativă în zona ochelarilor inteligenți, inclusiv lansarea primilor săi ochelari AR cu afișaj destinat consumatorilor, potrivit surselor CNBC.

Această mișcare marchează un pas major pentru companie în domeniul realității augmentate, prezentând nu doar un nou dispozitiv, ci și un accesoriu inovator — o brățară care permite controlul ochelarilor prin gesturi manuale.

Meta își va folosi conferința Connect pentru a introduce publicului larg Hypernova, un model intern codificat care include un mic afișaj digital în lentila dreaptă. Evenimentul se va desfășura pe durata a două zile, fiind dedicat dezvoltatorilor de aplicații în realitate virtuală, AR și metavers.

CEO-ul Mark Zuckerberg a folosit în trecut această conferință pentru a prezenta prototipul Orion, iar acum Meta intenționează să treacă de la stadiul de concept la un produs concret pentru consumatori.

Sursele indică faptul că Hypernova va fi comercializat în parteneriat cu EssilorLuxottica, la un preț estimat de aproximativ 800 de dolari.

Compania continuă colaborarea cu Luxottica, parteneriat care a debutat în 2021 cu lansarea Ray-Ban Stories și care s-a extins prin adăugarea de funcții AI avansate.

Această colaborare strategică oferă Meta drepturi exclusive asupra mărcilor Luxottica pentru tehnologia de ochelari inteligenți, garantând un avantaj competitiv semnificativ pe piață.

Hypernova va avea un câmp vizual de aproximativ 20 de grade, afișajul fiind folosit în principal pentru transmiterea de informații simple, precum notificări de mesaje sau apeluri.

În plus, dispozitivul va fi asociat cu o brățară dezvoltată de CTRL Labs, companie achiziționată de Meta în 2019, care permite controlul ochelarilor prin citirea semnalelor electrice generate de mișcările mâinii.

Această tehnologie sEMG reduce nevoia de senzori de mișcare tradiționali, precum cei folosiți de Apple Vision Pro, și poate contribui la o experiență mai naturală și mai precisă.

Compania testează deja brățara pentru a asigura compatibilitatea cu diferite tipuri de utilizatori și condiții de purtare

Testele au evidențiat provocări legate de mărimea, poziționarea și adaptarea pe brațul utilizatorului, dar Meta a folosit modele de învățare automată pentru a ajusta interpretarea semnalelor și a optimiza funcționarea dispozitivului.

Lansarea Hypernova reprezintă mai mult decât un produs punctual: ea reflectă strategia Meta de a consolida poziția în domeniul realității augmentate și al dispozitivelor purtabile.

În timp ce compania și-a raportat pierderi semnificative în divizia Reality Labs, introducerea acestor ochelari AR pentru consumatori ar putea stimula adoptarea tehnologiilor inovatoare și dezvoltarea ecosistemului de aplicații AR.

Pe plan regional și global, Hypernova poate contribui la creșterea competitivității Meta în fața altor producători de dispozitive AR și VR.

Cu accent pe interacțiunea gestuală și integrarea AI, compania își propune să creeze un produs mai accesibil și mai ușor de utilizat, pregătind terenul pentru viitoarele generații de ochelari inteligenți.