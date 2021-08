Informația este dată ca sigură de presa sportivă internațională și a fost confirmată de unul dintre membrii familiei Al Thani, care conduce clubul parizian. Într-o postare pe Twitter, Khalifah Bin Hamad Al Thani, a confirmat că transferul s-a făcut și urmează anunțul oficial.

„Negocierea s-a încheiat, iar anunțul este aproape”, a scris Al Thani care a postat o fotografie a lui Messi în tricoul lui PSG.

Messi urmează să semneze un contract valabil două sezoane, cu posibilitatea de prelungire pentru încă o stagiune.

Odată ce transferul lui Messi se va concretiza, PSG va avea „o echipă de vis”. În sezonul următor, Maurizio Pochettino va putea așeza în teren o echipă imbatabilă cu Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Kurzawa – Verratti, Wijnaldum, Di Maria – Leo Messi, Neymar, Mbappe

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021