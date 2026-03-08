Mesajul transmis de Nicușor Dan de 8 Martie. Președintele amintește că nu toate femeile primesc „flori și prețuire”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj public cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, sărbătorită anual pe 8 martie. În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, șeful statului a subliniat contribuția importantă a femeilor în societate și în viața de familie.

Nicușor Dan le-a mulțumit femeilor pentru implicarea lor în comunitate și pentru rolul pe care îl au în viața de zi cu zi.

„La mulţi ani tuturor doamnelor şi domnişoarelor! De Ziua Internaţională a Femeii, vă mulţumesc pentru tot ce faceţi pentru familiile dumneavoastră şi pentru comunitate. Prea des uităm cât de mult vă datorăm, cât de puternice şi de curajoase sunteţi”, a transmis președintele României.

În mesajul său, șeful statului a atras atenția că pentru multe femei această zi nu înseamnă doar felicitări și gesturi simbolice.

Nicușor Dan a amintit în mod special de femeile care se confruntă cu dificultăți sau situații vulnerabile.

„Din păcate însă, astăzi nu toate femeile primesc flori şi preţuire. Gândurile mele se îndreaptă mai ales către mamele singure, către femeile victime ale violenţei domestice, către acelea care au reuşit să se desprindă din relaţii toxice şi îşi continuă viaţa cu demnitate şi determinare, către toate bunicile care trăiesc în singurătate”, a transmis președintele.

El a adăugat că aceste femei merită respect pentru curajul și forța cu care își duc mai departe viața.

„Vă admir pentru curaj şi putere!”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat că societatea românească trebuie să facă în continuare pași pentru a asigura respectul și protecția femeilor.

Potrivit acestuia, egalitatea de șanse și combaterea violenței domestice trebuie să rămână priorități pentru instituțiile statului.

„România mai are multe de făcut pentru a asigura respectul, şansele egale şi protecţia fiecărei femei. Voi continua să susţin cu fermitate aceste obiective”, a transmis Nicușor Dan.

Ziua Internațională a Femeii este celebrată anual pe 8 martie în numeroase țări din lume și este dedicată recunoașterii contribuției femeilor în societate.