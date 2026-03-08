Politica

Mesajul transmis de Nicușor Dan de 8 Martie. Președintele amintește că nu toate femeile primesc „flori și prețuire”

Comentează știrea
Mesajul transmis de Nicușor Dan de 8 Martie. Președintele amintește că nu toate femeile primesc „flori și prețuire”Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj public cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, sărbătorită anual pe 8 martie. În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, șeful statului a subliniat contribuția importantă a femeilor în societate și în viața de familie.

Nicușor Dan le-a mulțumit femeilor pentru implicarea lor în comunitate și pentru rolul pe care îl au în viața de zi cu zi.

„La mulţi ani tuturor doamnelor şi domnişoarelor! De Ziua Internaţională a Femeii, vă mulţumesc pentru tot ce faceţi pentru familiile dumneavoastră şi pentru comunitate. Prea des uităm cât de mult vă datorăm, cât de puternice şi de curajoase sunteţi”, a transmis președintele României.

Președintele spune că unele femei trec prin situații dificile

În mesajul său, șeful statului a atras atenția că pentru multe femei această zi nu înseamnă doar felicitări și gesturi simbolice.

Secretul bine păstrat de Andreea Esca, dezvăluit de cifrele din acte. Problemele au început în timpul pandemiei
Secretul bine păstrat de Andreea Esca, dezvăluit de cifrele din acte. Problemele au început în timpul pandemiei
Secretele megastructurii vechi de 1.600 de ani, aflată la o oră de România, care a supraviețuit prăbușirii imperiilor
Secretele megastructurii vechi de 1.600 de ani, aflată la o oră de România, care a supraviețuit prăbușirii imperiilor

Nicușor Dan a amintit în mod special de femeile care se confruntă cu dificultăți sau situații vulnerabile.

„Din păcate însă, astăzi nu toate femeile primesc flori şi preţuire. Gândurile mele se îndreaptă mai ales către mamele singure, către femeile victime ale violenţei domestice, către acelea care au reuşit să se desprindă din relaţii toxice şi îşi continuă viaţa cu demnitate şi determinare, către toate bunicile care trăiesc în singurătate”, a transmis președintele.

El a adăugat că aceste femei merită respect pentru curajul și forța cu care își duc mai departe viața.

„Vă admir pentru curaj şi putere!”, a mai spus Nicușor Dan.

8 martie

Sursa foto Dreamstime

Șeful statului spune că România trebuie să continue eforturile pentru egalitatea de șanse

Președintele României a subliniat că societatea românească trebuie să facă în continuare pași pentru a asigura respectul și protecția femeilor.

Potrivit acestuia, egalitatea de șanse și combaterea violenței domestice trebuie să rămână priorități pentru instituțiile statului.

„România mai are multe de făcut pentru a asigura respectul, şansele egale şi protecţia fiecărei femei. Voi continua să susţin cu fermitate aceste obiective”, a transmis Nicușor Dan.

8 martie este Ziua Internațională a Femeii

Ziua Internațională a Femeii este celebrată anual pe 8 martie în numeroase țări din lume și este dedicată recunoașterii contribuției femeilor în societate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:51 - Mesajul transmis de Nicușor Dan de 8 Martie. Președintele amintește că nu toate femeile primesc „flori și prețuire”
14:40 - Nu a plecat oficial de la FCSB, dar Elias Charalambous și-a și găsit echipă
14:34 - Republica Moldova este mai puternică datorită femeilor. Mesajele liderilor de la Chișinău de Ziua Internațională a Fe...
14:26 - Secretul bine păstrat de Andreea Esca, dezvăluit de cifrele din acte. Problemele au început în timpul pandemiei
14:20 - Circulația tramvaiului 5, reluată după doi ani de pauză. Traseul a fost modificat
14:06 - Secretele megastructurii vechi de 1.600 de ani, aflată la o oră de România, care a supraviețuit prăbușirii imperiilor

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Proiecte speciale