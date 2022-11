Mesajul lui Nea Marin după ce artista care i-a părăsit nepotul a anunțat că va deveni mamă: M-aș bucura dacă femeile de acum ar avea și mintea celor de odinioară

Anunțul că Theo Rose și Anghel Damian, regizorul serialului Clanul de la ProTv, formează un cuplu a uimit pe toată lumea, în urmă cu câteva luni, mai ales că se știa că ambii erau implicați în relații serioase cu alte persoane. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare. Theo Rose va apărea în premieră pe micul ecran în acest serial.

Anghel Damian (31 ani) avea o relație de ani buni cu regizoarea Lia Bugnar (53 ani), iar Theo Rose (24 ani) trăia o poveste de dragoste alături de Alex Leonte, nepotul lui Nea Marin.

Mesajul lui Nea Mărin

Chiar dacă mulți nu vedeau cu ochi buni relația dintre cei doi, se pare că aceasta este una cât se poate de serioasă. Theo Rose a anunțat că este însărcinată. Nea Marin i-a transmis un mesaj subtil artistei care va deveni pentru prima dată mamă.

„Eu nu știu absolut nimic, nu am nicio informație că este însărcinată.Dar, dacă e așa, ce să îi doresc? Să fie sănătoasă! La 24 de ani nu este deloc prea tânără ca să devină mamă. Eu, de pildă, m-am căsătorit la vârsta de 23 de ani, soția avea 22, am făcut copii și, uite, am ajuns la 65 de ani și avem și nepoți în vârstă de 15 ani. Păi, nu e mai frumos așa? M-aș bucura însă dacă femeile de acum ar avea și mintea celor tinere, de odinioară”, a declarat Nea Mărin, pentru impact.ro.

Reacți discrete

Fostul iubit al lui Theo Rose a reacționat imediat și a spus că a aflat despre noul iubit al artistei la trei săptămâni după ce puseseră punct relației din ei.

În schimb, Lia Bugnar a refuzat să facă prea multe comentarii pe marginea articolelor apărute în presă.„Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de acum încolo“, a spus regizoarea.