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Mesaj de la Bruxelles după votul din Parlament. Ursula von der Leyen îl felicită pe premierul Luca Niculescu

Mesaj de la Bruxelles după votul din Parlament. Ursula von der Leyen îl felicită pe premierul Luca NiculescuUrsula von der Leyen. Sursă foto? X
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Din cuprinsul articolului

Comisia Europeană a reacționat imediat după ce noul Cabinet condus de Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis felicitări noului prim-ministru al României și a subliniat necesitatea unei colaborări strânse între București și Bruxelles.

Oficialul european a pus accent pe prioritățile economice și pe contextul de securitate din regiune, evidențiind că nu există timp de pierdut în implementarea proiectelor comune.

Mesajul transmis de Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen a adresat un mesaj public de susținere pentru noul șef al Executivului de la București, evidențiind mizele majore ale perioadei următoare.

”Ne aşteaptă o muncă importantă. Aceea de a crea oportunităţi pentru oameni şi pentru companii. Şi de a întări securitatea pe Flancul nostru Estic. Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte împreună, pentru România şi pentru Europa”, a scris von der Leyen, într-un mesaj publicat pe X.

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sursa: Inquam

Prioritățile noului Guvern de la București

De cealaltă parte, premierul Luca Niculescu a subliniat că își preia atribuțiile cu o viziune bazată pe transparență, eficiență și sprijin instituțional. Acesta a precizat că poziția sa independentă va fi completată de o colaborare strânsă cu majoritatea parlamentară pentru asigurarea stabilității politice.

Noul prim-ministru a afirmat că autoritatea Cabinetului său va fi evaluată exclusiv pe baza rezultatelor concrete. Printre prioritățile asumate se numără protejarea veniturilor, eliminarea risipei din sistemul public, optimizarea guvernării, absorbția fondurilor din PNRR și a celor europene, investițiile strategice în sectorul energetic, accelerarea procesului de aderare la OCDE și susținerea economiei naționale.

Declarația premierului Luca Niculescu după votul din Parlament

Imediat după finalizarea procedurilor parlamentare de învestire, premierul a transmis un mesaj prin care a mulțumit pentru încrederea acordată și a anunțat începerea activității guvernamentale.

"Mulţumesc Parlamentului României pentru votul de astăzi. Este un vot pe care echipa guvernamentală şi cu mine îl primim cu mare responsabilitate. Ne apucăm de lucru din această seară. Avem în faţă urgenţe economice, bugetare, sociale şi geopolitice care cer decizii ferme, disciplină şi un stat care funcţionează pentru cetăţeni", a scris Luca Niculescu pe Facebook, după ce a fost votat de Parlament.

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