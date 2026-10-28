Femeile autiste cu vârste între 40 și 60 de ani raportează simptome mai severe la menopauză, niveluri mai ridicate de depresie și anxietate și o calitate a vieții mai scăzută decât femeile fără autism, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Bournemouth University, din Anglia. Cercetarea, publicată pe 27 octombrie 2026 în revista Autism in Adulthood, atrage atenția asupra nevoii de sprijin medical adaptat pentru persoanele autiste aflate în această etapă a vieții.

Studiul a comparat experiențele a 476 de participante autiste cu cele ale altor 425 de participante fără autism. Rezultatele indică diferențe în intensitatea simptomelor menopauzei, starea emoțională și calitatea vieții.

Autorii subliniază că schimbările hormonale pot fi deosebit de greu de gestionat atunci când se suprapun peste sensibilități senzoriale, dificultăți de organizare sau alte probleme de sănătate preexistente.

Menopauza poate provoca bufeuri, transpirații nocturne, menstruații neregulate, tulburări de somn, dificultăți de concentrare și modificări ale greutății. Unele femei se confruntă, de asemenea, cu uscăciune vaginală, dureri de cap și probleme urinare.

Potrivit rezultatelor prezentate de cercetători, participantele autiste au raportat o severitate a simptomelor menopauzei cu aproximativ șase puncte mai mare decât participantele fără autism. Diferența a fost observată la nivel general, în evaluarea experienței menopauzei.

Cercetătorii au analizat și simptomele emoționale. Scorurile asociate depresiei și anxietății au fost, în medie, cu aproape patru puncte mai mari în grupul participantelor autiste. Cea mai pronunțată diferență a fost înregistrată în ceea ce privește calitatea vieții, unde scorul mediu al acestora a fost cu 12,14 puncte mai mic.

Aceste rezultate descriu diferențe între cele două grupuri, dar nu înseamnă că toate femeile autiste vor avea simptome severe sau că autismul determină inevitabil o menopauză mai dificilă.

Pentru unele persoane autiste, rutina și predictibilitatea contribuie la gestionarea anxietății și a solicitărilor cotidiene. Menopauza poate modifica somnul, nivelul de energie, concentrarea și modul în care este perceput propriul corp, ceea ce poate face mai dificilă adaptarea la schimbări.

Eunhee Kim, doctorandă și autoare a studiului, a explicat că persoanele autiste se pot confrunta deja cu dificultăți de memorie, planificare și reglare emoțională, precum și cu sensibilități senzoriale. În opinia sa, simptomele menopauzei pot accentua problemele cu care unele dintre acestea se confruntă deja.

Un alt factor important este sentimentul de pierdere a controlului asupra schimbărilor fizice și mintale. Potrivit echipei de cercetare, dificultatea de a înțelege aceste transformări a fost asociată cu severitatea simptomelor raportate.

Julie Gamble-Turner, una dintre autoarele studiului, a relatat că unele persoane autiste au descris experiența menopauzei prin teama că și-ar pierde controlul sau că ar avea o boală. Informarea adaptată și explicarea schimbărilor care pot apărea ar putea reduce confuzia și teama, consideră cercetătoarea.

Studiul a evidențiat și diferențe privind afecțiunile asociate. Participantele autiste aveau o probabilitate de aproximativ două ori mai mare de a raporta cel puțin o problemă cardiovasculară, precum bolile de inimă, comparativ cu grupul de control.

De asemenea, acestea erau de peste patru ori mai predispuse să aibă afecțiuni musculoscheletale, inclusiv hipermobilitate articulară și dureri cronice. Prezența mai multor probleme de sănătate poate complica evaluarea simptomelor și alegerea măsurilor de sprijin potrivite.

Totuși, rezultatele nu demonstrează că autismul provoacă direct aceste afecțiuni sau că toate diferențele observate sunt consecința menopauzei. Ele evidențiază asocieri între caracteristicile participantelor, simptomele raportate și starea generală de sănătate.

Rachel Moseley, coautoare a cercetării, a atras atenția asupra situațiilor în care dificultățile unei persoane autiste pot fi subestimate de personalul medical. Unele persoane pot descrie calm și coerent probleme serioase, fără ca nivelul lor de suferință să fie evident pentru cei din jur.

Cercetătoarea consideră că medicii ar trebui să acorde atenție relatărilor pacientelor și să nu evalueze intensitatea suferinței exclusiv în funcție de expresia emoțională sau de comportamentul observat.

Informațiile clare despre menopauză, consultațiile adaptate nevoilor individuale și evaluarea simptomelor fizice și emoționale pot contribui la identificarea mai rapidă a problemelor. Femeile care observă schimbări persistente sau care le afectează activitățile zilnice ar trebui să discute cu un medic despre simptomele lor și despre opțiunile de îngrijire.